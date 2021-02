Jorge Campos y su inédita foto de los 90 con el cabello largo: Lo comparan con 'Albertano'

Jorge Campos logró consolidarse como uno de los mejores futbolistas mexicanos de la historia, además de que conquistó a los aficionados por su inigualable carisma y sentido del humor, por lo que todo lo que esté relacionado con el mítico exportero causa gran revuelo en las redes sociales.

Tal es el caso de una fotografía inédita, con su respectivo toque de nostalgia, publicada por el también exguardameta Félix Fernández, en la cual aparece al lado del 'Inmortal' y un especialista más de los arcos, Rafael Puente, tomada desde hace ya casi tres décadas.

En la postal se puede observar a los tres emblemáticos exporteros sentados alrededor en una mesa en un restaurante, pero lo que de inmediato llamó la atención de los seguidores fue el extravagante look de Jorge Campos: Su llamativa camisa y, sobre todo, su cabello largo, en una imagen que muy pocos recordaban.

"Va foto de arqueros en el restaurante 'Quebracho', de Rafa Puente. Nos invitó al 'Inmortal' Jorge Campos y a un servidor, una tarde, después de entrenar, allá por 1991-92", reveló el histórico exarquero del Atlante a través de su cuenta de Twitter.

Va foto de arqueros en el restaurante "Quebracho", de @rafapuente_espn. Nos invitó al 'Inmortal' Jorge Campos y a un servidor, una tarde, después de entrenar, allá por 1991 - 92. pic.twitter.com/GVFCFMSYZ4 — Felix Fernandez (@Felixatlante12) February 26, 2021

Y es que hay que recordar que ese era el look del ahora comentarista de TV Azteca en sus inicios como futbolista profesional con Pumas, a finales de los 80 y principios de los 90, pues incluso, la primera vez que se consagró como Campeón en el futbol mexicano, defendiendo la meta de los universitarios, en la temporada 1990-91 se le veía una cabellera más larga que con la que lo conocen las nuevas generaciones.

Jorge Campos tenía el cabello largo en sus inicios con Pumas.

Comparan a Jorge Campos con 'Albertano'

No obstante, además de la admiración y la nostalgia por ver la inédita foto del 'Brody' en la década de los 90, como ya es tradición en las redes sociales, los comentarios cómicos no podían faltar y los internautas no tardaron en comparar al exportero tres veces mundialista con 'Albertano', el famoso personaje al que le da vida Ariel Miramontes.

Jajaja! O no? — Felix Fernandez (@Felixatlante12) February 26, 2021 Jorge campos se parece a .,Albertano. — Nicolas Montero (@Nicolas59355363) February 26, 2021 El Brody vestido de Albertano! — Juan Martinez (@jmiguel_futbol) February 26, 2021

Lee También