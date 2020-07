Qué canal transmite Utah Jazz vs. New Orleans Pelicans por la NBA

¡Se acabó la espera! Utah Jazz y New Orleans Pelicans se enfrentarán este jueves 30 de julio en el ESPN Wide World of Sports Complex por la continuación de la fase regular de la NBA.

Luego de más de cuatro meses, los fanáticos de la NBA podrán volver disfrutar de la mejor liga de básquet del mundo, que frenó su actividad desde el 11 de marzo debido a la pandemia de COVID-19.

Los Pelicans marchan décimos en la Conferencia Oeste con 28 victorias y 36 derrotas, mientras que el Jazz se ubica cuarto con un récord de 41-23.

En cuanto a las posibles alineaciones, New Orleans arrancaría con Lonzo Ball, Jrue Holiday, Brandon Ingram, Zion Williamson (deicisión previa al partido) y Derrick Favors.

Utah, por su parte, iría con Mike Conley, Donovan Mitchell, Joe Ingles, Royce O'Neale y Rudy Gobert.

Día y horario: ¿cuándo será el partido de Utah Jazz vs. New Orleans Pelicans?

El partido de Utah Jazz vs. New Orleans Pelicans por la NBA será este jueves 30 de julio en el ESPN Wide World of Sports Complex de Florida.

Horario del partido según cada país:

España: 00:30 horas (viernes)

Argentina: 19:30 horas

Uruguay: 19:30 horas

Brasil: 19:30 horas

Chile: 18:30 horas

Paraguay: 18:30 horas

Bolivia: 18:30 horas

Venezuela: 18:30 horas

Puerto Rico: 18:30 horas

República Dominicana: 18:30 horas

Colombia: 17:30 horas

Perú: 17:30 horas

Ecuador: 17:30 horas

México: 17:30 horas

Costa Rica: 16:30 horas

Estados Unidos: 15:30 PT/ 18:30 ET

Transmisión: ¿cómo ver el encuentro en vivo?

Estados Unidos: TNT, AT&T SportsNet RM, FOX Sports New Orleans

Latinoamérica: DirecTV Sports

Streaming: NBA League Pass

