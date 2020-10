"Que entienda Chicharito que no es influencer": Jorge Pietrasanta

'Chicharito' Hernández, envuelto en polémica tras polémica, volvió a ser el tema de análisis en la mesa de 'Futbol Picante' tras haber causado baja del Galaxy, esta vez por lesión, por lo que los panelistas de ESPN destrozaron a Javier Hernández por el evidente declive en su carrera que ha tenido desde que llegó a la MLS.

Jorge Pietrasanta fue uno de los críticos más severos del futbolista mexicano, pues aseguró que para que pueda retomar su nivel futbolístico, con el que se llegó a ganar el distintivo de 'ídolo', deberá entender que no es 'influencer', sino un jugador de futbol.

"La culpa del bajo rendimiento de Chicharito, es de Chicharito, no hay ni para dónde hacerse. El Chicharito puede regresar a ser lo que era, no le podemos borrar su pasado, pero es decisión de él, que entienda el Chicharito que no es influencer, es jugador de futbol", estalló Pietrasanta en el programa de ESPN.

Asimismo, una vez más, el coach de vida Diego Dreyfus, y quien se ha vuelto inseparable del exjugador del Real Madrid, volvió a ser señalado como el culpable del detrimento de la carrera del 'Chicharito', incluso fue tachado de charlatán, pese a que hace un par de días le dedicó un fuerte mensaje a sus detractores.

"Chicharito no tiene tutor, (Diego Dreyfus) ese no es tutor, es un charlatán", lanzó contundente el 'Chelís', lo cual fue reafirmado por el reconocido periodista, José Ramón Fernández, quien añadió: "Es un charlatán, lo está echando a perder".

¿Sarah Kohan le fue infiel a 'Chicharito' con Diego Dreyfus?

Por si las polémicas no fueran suficientes para el delantero mexicano, estos días se sumó una nueva controversia extracancha, luego del último episodio del podcast "Put* el que no lo oiga", protagonizado justamente por su coach de vida, Diego Dreyfus, y el cual los fans de 'Chicharito' de inmediato relacionaron con una infidelidad de Sarah Kohan con él.

"Entonces ya, solo me quedo con esta historia y cierro los ojos y me imagino: Toco la puerta, me abres y no tenemos que esconder a nadie, ni siquiera a tus hijos o a tu esposo, el gran amor que nos tenemos. Me quedo con esta historia, sin miedo, sin posesión y sin que necesariamente tenga que ser real en mis cinco sentidos", expresó Dreyfus.

Cómo la realidad supera a la ficción, aquí hay más pruebas irrefutables de que el Chicharito es un CUCK y Dreyfus el que le hace el favor pic.twitter.com/EaC3N8G0jO — Guard1anes MX Shitposting (@LigaMXShitpost) October 23, 2020

Cuando le pedaleas la bicicleta a tu compa, te paga y lleva a vivir al país al que tenga que trabajar pic.twitter.com/FYjN41aBmb — spooky manolito �� (@_manolitopineda) October 23, 2020 En nuestra portada de #Deportes: Un audio levantó rumores de que el coach del #Chicharito, #Dreyfus, andaría tras los huesitos de su esposa. Checa todos los detalles en tu ¡Pásala! de hoy ���� pic.twitter.com/U1WnAdpmTd — Diario Pásala (@DiarioPasala) October 29, 2020 Diego Dreyfus y Sarah Kohan festejando el.gol del Chicharito pic.twitter.com/Qsgk4nY9Fp — Roberto Zenil (@zenil_roberto) October 27, 2020

Diego Dreyfus destruyó la carrera del Chicharito, posiblemente le destruya la vida quitándole la esposa y siendo el padre real de su hijo, además le cobra 17,000 la sesión. JAJJAJA

pic.twitter.com/NUTszerVRN — César Seager Betts (@Csragv) October 28, 2020

