¿Qué es lo más difícil de ser esposa de Falcao? Lorelei contó todo

Sin duda alguna, una de las parejas más admiradas de toda la vida en el fútbol colombiano es la de Radamel Falcao García con Lorelei Tarón, quienes están juntos desde que el colombiano jugaba y se formaba en River Plate, hace algo más de 10 años.

Este lunes, la cantante argentina se refirió al cambio que tuvo su vida desde el momento mismo en el que comenzó su relación con el jugador de Galatasaray y de Selección Colombia, y todo lo que ha pasado.

Uno de los temas que se tocó en la entrevista realizada en la cuenta de Instagram, @lamesademariap, Lorelei habló de la presión de tener a la prensa siempre encima de lo que hacen, o lo que no, durante sus vidas privadas.

"Al principio muy difícil, no te lo niego. Yo me casé con 19 años, estaba en un mundo diferente, crecí en la iglesia, con gente muy sana y fue muy complicado adaptarme, que opinen de vos, que te juzguen y que hablen de ti sin conocerte", indicó.

La cantante agregó que "siempre van a opinar. Con los años me fui adaptando más, pero nunca es fácil. Incluso, antes andaba más pendiente de lo que decían de 'Falca'".

Además, agregó: Los periodistas, los medios, en algunos casos inventan cosas, no todos obviamente. En mi instagram pongo mensajes, aunque no veo los comentarios. Todo esto sirve para tener un carácter firme. Cuando nos casamos con 'Falca' me cambió la vida. Pasé a cuidarlo a él, acompañarlo en la carrera, en los partidos y viajar".

