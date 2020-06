¿Qué hacer si eres enfermo de Covid-19 y debes romper el aislamiento por un sismo?

La Ciudad de México no sólo tiene que lidiar con la mayor infección de coronavirus en el país, sino que esta mañana también sintió un sismo de magnitud 7,5 que tuvo epicentro en Oaxaca y que dejó al menos 5 muertos. La necesidad de evacuar edificios y casas generó dudas respecto a las recomendaciones sanitarias de evitar concentraciones y mantener Sana Distancia. En abril, las autoridades ya habían alertado cómo proceder ante temblores durante la pandemia.

“México es un territorio de alta sismicidad y podría ocurrir. En los hospitales tienen un protocolo que viene desde el año 2008, que se definió o se impulsó por parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)", explicó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, en su conferencia del 17 de abril en el Palacio Nacional.

Evacuaciones durante el sismo en México (GETTY)

El doctor indicó que el programa contempla "una serie de medidas que tienen que ver con la capacidad de responder ante un evento adicional a la atención de la salud, que podía poner en riesgo a las propias instalaciones físicas, al personal de salud y desde luego a las y los pacientes".

En aquella ocasión, la autoridad sanitaria recalcó que la manera de proceder ante un sismo no cambia sustancialmente durante una crisis como la del coronavirus. “Existen los lineamientos generales, ojalá que no ocurra esto, pero no sería distinto que cualquier evacuación que fuera procedente, en una condición de salud distinta”, avisó.

Por último, se detuvo en narrar la forma en la que debe actuar una persona infectada con el virus: “Si una persona tiene covid-19 y está en el periodo de resguardo domiciliar, empieza a temblar y debe evacuar, lo que puede hacer es ponerse el cubrebocas. Asumimos que las personas que están en resguardo domiciliar se han allegado de un cubrebocas que permita que no contagien a las personas en su casa se ponen el cubrebocas, salen y ya, después regresan, se lavan las manos y demás”.

