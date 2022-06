Horóscopo Escorpio HOY viernes 3 de junio | Escorpio, iniciaste un nuevo mes y deseas recuperar todo el tiempo perdido. Quieres salir con amigos y cumplir con los proyectos que tienes en mente. Por este motivo, te contaremos que le deparan los astros en el ámbito del trabajo, amor y salud.

Trabajo

Tendrás energía suficiente para llevar a cabo todos proyectos que tienes en mente y tienes energía renovada que te dan ese poder. No pierdas el eje ya que vienes bien en todo, pero no dejes que la ansiedad sea tu enemiga.

Amor

Si estás solo, hoy estarás on fire Escorpio, ya que estás con ganas de conocer gente nueva y deses coquetear un poco. Aunque, no te comprometas si aún no te sientes seguro de esa persona. Aparecen nuevas oportunidades, esta vez relacionada con tu vida social, con tu lado más divertido.

Salud

La nueva energía te permitirá empezar nuevos deportes. Los mismos te ayudarán a desconectar un poco de tu vida rutinaria: trabajo y estudio. No dejes de lado esta oportunidad que te da el universo.

¿Cómo es Escorpio?

Escorpio o Escorpión pertenece al octavo signo del zodiaco, el cuarto de naturaleza negativa y el tercero de cualidad fija. Se caracteriza por la destrucción y el renacimiento, está regido por los planetas Marte y Plutón.