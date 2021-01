Agenda deportiva para pasar el encierro a puro fútbol este puente

Colombia está enfrentando el segundo pico de la pandemia de la Covid-19 y las autoridades tuvieron que volver a tomar medidas extremas para controlar el virus ya que la capacidad hospitalaria en el país está en alerta roja.

Por esto, durante este fin de semana, el llamado Puente de Reyes, en muchas ciudades del país se tomaron medidas de restricción total por lo cual habrá que estar en casa durante casi cuatro días.

Lo bueno es que en el mundo sigue la actividad deportiva y el fútbol estará acompañándonos durante todo el fin de semana. Acá te presentamos todo lo que podrás ver con hora, fecha y canal.

Viernes



ESPN

2:45 p. m. Fútbol, Premier League: Sheffield United vs. West Ham United.



ESPN2

2:55 p. m. Fútbol, Liga Española: Celta vs. Villarreal.

ESPN 3

2:30 p. m. Fútbol, Liga de Francia: Rennes vs. Olympique Marsella.



Fox Sports

12 m. Fútbol, Serie A: Genoa vs. Bologna.



Win Sports

11 a. m. Fútbol, Superliga de Turquía: Galatasaray vs. Genclerbirligi.



Win Sports +

2:45 p. m. Fútbol, Bundesliga: Borussia Mönchengladbach vs. Bayern Múnich.

Sábado

ESPN

12:20 p. m. Fútbol, Liga Española: Granada vs. Barcelona.

2:30 p. m. Fútbol, Serie A: Milan vs. Torino.



ESPN2

7 a. m. Fútbol, Copa FA: Everton vs. Rotterham United.

8:55 a. m. Fútbol, Serie A: Benevento vs. Atalanta.



Fox Sports

3 p. m. Fútbol, Liga de Francia: Rennes vs. Lyon.



Win Sports +

9:30 a. m. Fútbol, Bundesliga: Bayer Leverkusen vs. Werder Bremen.

12:30 p. m. Fútbol, Bundesliga: RB Leipzig vs. Borussia Dortmund.

Directv Sports

Canal 610

10 a. m. Fútbol, Liga Española: Atlético de Madrid vs. Athletic de Bilbao.

2:55 p. m. Fútbol, Liga Española: Osasuna vs. Real Madrid.



Canal 612

2:55 p. m. Fútbol, Liga de Francia: París Saint-Germain vs. Brest.



Canal 613

2:55 p. m. Fútbol, Liga de Francia: Nimes vs. Lille

Domingo

ESPN

6:30 a. m. Fútbol, Serie A: Roma vs. Inter.

8:25 a. m. Fútbol, Copa FA: Manchester City vs. Birmingham.

11:50 a. m. Fútbol, Serie A: Fiorentina vs. Cagliari.

2:30 p. m. Fútbol, Serie A: Juventus vs. Sassuolo.



ESPN2

8:55 a. m. Fútbol, Serie A: Udinese vs. Nápoles.



Fox Sports

8:55 a. m. Fútbol, Serie A: Parma vs. Lazio.

11 a. m. Fútbol, Liga Española: Levante vs. Eibar.



Win Sports

9:30 a. m. Fútbol, Bundesliga: Augsburgo vs. Stuttgart.



Win Sports +

8 a. m. Fútbol, Superliga de Turquía: Ankaragucu vs. Basaksehir.

11 a. m. Fútbol, Superliga de Turquía: Hatayspor vs. Besiktas.

Directv Sports

Canal 610

10 a. m. Fútbol, Liga Española: Cádiz vs. Alavés.

12:25 p. m. Fútbol, Liga Española: Elche vs. Getafe.

2:55 p. m. Fútbol, Liga Española: Valladolid vs. Valencia.

Lunes

ESPN2

1:55 p. m. Fútbol, Liga Española: Huesca vs. Betis.



Fox Sports

2:35 p. m. Fútbol, Serie A: Spezia vs. Sampdoria.





Martes



ESPN

3 p. m. Fútbol, Premier League: Wolverhampton vs. Everton.

6:45 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Palmeiras vs. River Plate.

Directv Sports

Canal 610

1 p. m. Fútbol, Liga Española: Granada vs. Osasuna.

3:30 p. m. Fútbol, Liga Española: Atlético de Madrid vs. Sevilla.



Canal 613

2:30 p. m. Fútbol, Copa de Alemania: Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt.



