Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, fue hallado muerto en el hotel de Bogotá este viernes 23 de marzo. El músico estaba en la Capital de Colombia para estar presente en el Festival Estereo Picnic, como parte de una gira por América Latina que los tuvo como cierre estelar del Festival Lollapalooza Argentina, que se realizó en el Hipódromo de San Isidro el pasado domingo.

La noticia fue dada a conocer a través de un mensaje en la cuenta oficial del grupo que dice: "La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro amado Taylor Hawkins. Su espíritu musical y risa contagiosa vivirá con todos nosotros por siempre". "Nuestros corazones están con su esposa, hijos y familia, y pedimos que su privacidad sea tratada con máximo respeto en este inimaginable difícil momento", finaliza el comunicado el texto.

Un reporte preliminar aseguró que "la causa de la muerte se encuentra por establecer, de acuerdo con versiones de allegados, el deceso podría estar asociado al consumo de sustancias estupefacientes".

Luego de su show en Argentina, la banda partió rumbo a Asunción para continuar el tour por el sur del continente. El baterista se caracterizaba por conectar bien los fanáticos. Después del show del Lollapalooza, cumplió el deseo a una pequeña fan paraguaya que quería conocerlo durante su paso por Asunción, como escala antes de su llegada a Colombia desde Argentina. La función fue cancelada por el terrible temporal que tuvo Paraguay el pasado fin de semana.

¿Cómo fue su carrera artística hasta el momento?

Oliver Taylor Hawkins nació en Forth Worth, Texas, el 17 de febrero de 1972. Su familia se mudó a Laguna Beach California, en 1976. Tiene dos hermanos, Jason y Heather. Empezó su carrera artística desde muy pequeño en el conservatorio, en percusión clásica. En ese sentido, fue es capaz de tocar otros instrumentos como son la guitarra y el piano, lo que le dota de una gran musicalidad.

Desde que comenzó a tocar la batería y hasta ahora siempre ha citado como sus principales influencias a Stewart Copeland de The Police, y Roger Taylor de Queen. Sus grupos favoritos son los ya citados The Police y Queen, Jane's Adiction, Led Zeppelin, Guns N' Roses y Pink Floyd.

En 1997 se unió a la banda Foo Fighters. A mediados de la década del 2000 formó su propio grupo llamado Taylor Hawkins and the Coattail Riders en el que canta y toca la batería. Además de tocar la batería con Foo Fighters, coescribió y cantó en el álbum doble In Your Honor.

Otras veces, ayudó con los coros de las canciones en las presentaciones en vivo y de vez en cuando intercambió lugares con Dave para cantar mientras aquel retomaba la batería.

Discografía que realizó junto a Foo Fighters