Elon Reeve Musk es un empresario sudafricano, con nacionalidades estadounidenses y también canadienses, de 50 años. Es el cofundador de PayPal, SpaceX, Hyperloop, SolarCity, The Boring Company, Neuralink y OpenAI y director general de SpaceX, de Tesla Motors, presidente de SolarCity y copresidente de OpenAI. En las últimas horas, además, desembolsó 44 millones de dólares para hacerse con el 100% de los servicios de Twitter.

"Espero que hasta mis peores críticos permanezcan en Twitter, porque eso es lo que significa la libertad de expresión", twitteó cuando se hizo oficial su compra definitiva de la red social.

Conocido como la persona más rica del mundo, el nacido en Sudáfrica cuenta con un patrimonio neto de 264,6 miles de millones de dólares. Además, escribió el libro 'Welcome to the Future, Which Is Mine'. Horas después de la inversión, las acciones de Twitter aumetaron considerablemente.

Según sus propias palabras, no lo hace por influencia ni fama, sino que lo compra para mejorarlo. Según él, esta red necesitaba claridad en las normas, transparencia en los algoritmos y libertad en el discurso.