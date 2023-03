La cartelera de WWE WrestleMania 39 estará plagada de Campeones, Leyendas y Superestrellas de todos los tiempos de la industria de la lucha libre. Se espera que el magno evento sea un show que se recuerde por mucho tiempo y por ello tenemos una enorme cantidad de personajes de renombre compitiendo. A continuación repasaremos a cada uno de ellos:

Campeones actuales de la WWE de cara a WrestleMania 39

Estas son las Superestrellas de la WWE que llegan al magno evento WrestleMania 39 como campeones dentro de la compañía y que defenderán sus títulos en alguna de las dos noches.

Campeona Femenina de SmackDown de la WWE - Charlotte Flair

Charlotte Flair ganó el Campeonato Femenino de SmackDown de la WWE el pasado 30 de diciembre de 2022, en apenas 41 segundos, frente a Ronda Rousey. Desde entonces venció a Sonya Deville en dos ocasiones para retener el campeonato, ambas en un show semanal de SmackDown. Su rival en el magno evento será Rhea Ripley, quien consiguió el combate titular al ganar el Royal Rumble femenino en enero pasado.

Campeona Femenina de RAW de la WWE - Bianca Belair

El Campeonato Femenino de RAW lleva un año entero en la cintura de Bianca Belair, quien lo ganó en WrestleMania 38 el 2 de abril de 2022 al vencer a Becky Lynch. Desde entonces ha contado con 11 defensas titulares. Asuka será su oponente en WrestleMania 39 luego de ganarse la oportunidad en la Elimination Chamber.

Campeón de los Estados Unidos de la WWE - Austin Theory

Austin Theory es el Campeón de los Estados Unidos de la WWE desde el 26 de noviembre de 2022, luego de vencer a Seth Rollins y Bobby Lashley en una triple amenaza durate Survivor Series y lo ha defendido con éxito en cinco ocasiones desde ello. John Cena aceptó un reto del propio campeón para ser su rival en WrestleMania 39 por el título.

Campeón Intercontinental de la WWE - GUNTHER

El General del ring, GUNTHER, se convirtió en Campeón Intercontinental de la WWE el pasado 10 de junio de 2022 en un episodio de SmackDown al vencer a Ricochet. Lleva más de 290 días como campeón y ha defendido el título en ocho ocasiones desde entonces. Sus rivales serán Drew McIntrye y Sheamus, quienes tuvieron un final controversial en su lucha de Retador Nº1 y ambos consiguieron la cuenta de tres a la vez, por lo que se pactó que ambos estarán en el combate por el título contra GUNTHER en WrestleMania 39.

Campeones Unificados en Pareja de la WWE - The Usos (Jimmy & Jey)

The Usos llevan como campeones unificados desde el 20 de mayo de 2022, luego de vencer a RKBro (Randy Orton & Matt Riddle) en un combate de unificación, cuando ya llevaban más de un año como Campeones en Pareja de SmackDown. Han defendido los campeonatos unificados en once ocasiones y el de RAW en una ocasión extra. Sus rivales serán Sami Zayn & Kevin Owens, como producto de la Storyline de The Bloodline.

Campeón Universal Indiscutido de la WWE - Roman Reigns

Roman Reigns cuenta en su poder con el Campeonato Universal de la WWE y el Campeonato de la WWE, el primero lo lleva en su cintura desde hace más de 940 días y el segundo lo ganó en un combate de unificación ante Brock Lesnar, en el Main Event de WrestleMania 38. Ha defendido el Campeonato Universal Indiscutido en seis ocasiones desde entonces, aunque sumaba 19 defensas del Campeonato Universal previo a ello. Su rival en WrestleMania 39 será Cody Rhodes, quien ganó el Royal Rumble masculino y con quien ha entablado una profunda enemistad en las últimas semanas previo al evento.

Leyendas que regresan en WrestleMania 39

Un apartado siempre destacado es el de las leyendas que hacen apariciones en el magno evento, tal y como sucedió el año pasado con Stone Cold Steve Austin. En ésta ocasión, el rubro de Leyendas ira más por el lado femenino, con la participación de Trish Stratus y Lita, quienes harán equipo con Bayley para enfrentar a Damage CTRL. Además, Edge y John Cena, part timers al día de hoy, tendrán combates en el magno evento.

También se espera que digan presente algunos de los históricos luchadores que ingresarán al Hall of Fame esta misma semana. Rey Mysterio ya tiene un combate en la cartelera, pero también harán acto de presencia Stacy Keibler y The Great Muta así como la celebridad Andy Kaufman.

Superestrellas y Luchadores que pelearán en WrestleMania 39

Además de los ya mencionados, se espera que una enorme cantidad de luchadores del elenco actual de la WWE compitan en WrestleMania 39. Entre ellos encontramos a las siguientes Superestrellas:

• The Miz (Anfitrión)

• Finn Balor

• Edge

• Damage CTRL (Bayley, Iyo Sky & Dakota Kai)

• Becky Lynch

• Liv Morgan & Raquel Rodriguez

• Natalya & Shotzi

• Chelsea Green & Sonya Deville

• Ronda Rousey & Shayna Baszler

• Omos

• Brock Lesnar

• Rey Mysterio

• Dominik Mysterio

• Logan Paul

• Seth Rollins

• Alpha Academy (Chad Gable & Otis)

• Braun Strowman & Ricochet

• Street Profits (Angelo Dawkins & Montes Ford)

• Viking Raiders (Ivar & Erik)

Además, estarán luchando múltiples Superestrellas en el Andre The Giant Memorial Battle Royale, un combate de eliminación por sobre la tercera cuerda, aunque de momento no se han confirmado qué luchadores estarán en ese combate clásico de WrestleMania.

WrestleMania 39 tendrá lugar el 1 y 2 de abril desde el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.