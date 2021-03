RÉCORD despidió a Joshúa Maya por decirle "feminazi" a Marion Reimers

El miércoles de UEFA Champions League estuvo bien ardiente. No por las clasificaciones de Bayern Múnich y Chelsea, sino por la pelea que se desató en redes sociales entre dos reconocidos periodistas. Marion Reimers, narradora de Fox Sports, por un lado y por el otro Joshúa Maya, columnista de RÉCORD.

En medio de las críticas por su relato en el certamen de Europa, el especialista en NFL dejó un comentario que hizo ruido en Twitter. Al ser consultado por un usuario respondió que su colega era una "feminazi", lo que generó una indignación inmediata de la reportera deportiva que responde a la cadena de Disney.

"Sé que RÉCORD México probablemente no haga nada al respecto, y en realidad no se trata de una publicación sino de todo el medio que no únicamente voltea a ver a otro lado sino también alimenta. Los colegas con su silencio y su ceguera, la cobardía de no incomodar", publicó Marion Reimers en su cuenta.

+ LA POSTURA DE RÉCORD:

Comunicado de RÉCORD (Captura de Twitter)

A través de un anuncio oficial, el reconocido medio de comunicación aseguró que tomó cartas en el asunto y determinó desligar a Joshúa Maya reprobando las palabras hacia la narradora de Fox Sports.

La respuesta de Marion Reimers, agradeciéndole al director, no tardó en llegar: "Contrario a lo que mencioné, RÉCORD y Carlos Ponce de León han demostrado un compromiso por cambiar y mejorar. Ojalá sean muchos más lo que se sumen para generar un gremio más constructivo, incluyente y sano".

Captura de Twitter: @LaReimers

