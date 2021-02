Rafa El Maya, el réferi de lucha libre que ahora es un exitoso youtuber

Criticada antes de la pandemia, valorada después de la emergencia sanitaria, ella es la lucha libre, una disciplina deportiva a la que se barre con la mirada por considerarla popular y por contar con más características de espectáculo que de deporte. Sin embargo, ante los estragos emocionales que han traído consigo los periodos de confinamiento desde 2020, es extrañada incluso por quienes la desdeñan.

Se añora ir a una arena para desahogarse gritándole a los rudos cualquier cantidad de improperios o lanzar piropos a los técnicos. Pagar un boleto para acceder a las catedrales del pancracio donde los enmascarados dirimen sus diferencias con llaves, lances o incluso sillazos, concede la oportunidad de dos horas o más de terapia para olvidarse de los tragos amargos que da la vida.

Y el réferi no está exento de recibir halagos o insultos. En entrevista exclusiva con Bolavip México, Rafa El Maya comparte que durante la pandemia los recuerdos a su progenitora lo persiguen en las redes sociales. “Me ha sorprendido que aparezcan en mi canal de YouTube para mentarme la madre. Pero no me enojo, lo tomo con humor. También hay muchos aficionados que me escriben cosas muy bonitas. Es parte del folclore que tiene la lucha libre”, comenta.

Sí, tiene su canal de YouTube. Alejado de los cuadriláteros, Rafa El Maya se reinventó desde hace tres años en su propio hogar con herramientas que nunca imaginó utilizar y hasta la fecha le cuesta trabajo entender. Se trata de la tecnología y los canales digitales.

“Yo no sé nada de esas cosas, todavía no les agarro bien la onda. Pero es mi hijo Edgar Javier quien se encarga de ayudarme con todo eso para poder hacer mis cápsulas y estar al pendiente de mis redes sociales. Ha sido nuevo para mí y sigo aprendiendo”, se sincera.

Fue también su hijo el responsable de que pasara de ser réferi a un youtuber exitoso en un periodo histórico para la humanidad por el coronavirus. Con la memoria privilegiada que posee y la cantidad de anécdotas luchísticas que acumula en sus recuerdos, Rafa El Maya fue animado por Edgar Javier para que se las contara al público.

“Estuvo duro y dale diciéndome que platicara las historias que he vivido a lo largo de mi experiencia en la lucha libre. Yo no quería, no me llamaba la atención. Un día me agarró de buenas y le dije que sí, que no perdía nada en hacerlo. ¡Y a la gente le gustó! Los aficionados comenzaron a pedir más cápsulas, a sugerir más temas. No, pues me solté”, cuenta a Bolavip México.

En 2020 se consolidó como youtuber. El encierro resultó favorable para su causa; aficionados tuvieron tiempo para descubrir su canal. En atención a la respuesta del público, inmerso en una fama inesperada fuera de un cuadrilátero, Rafa El Maya incrementó el número de videos con anécdotas sobre históricas luchas de máscara contra máscara, perfiles de gladiadores exóticos, estafas, decesos y otras situaciones que logró atestiguar a lo largo de su trayectoria.

Con diabetes, problemas de la vista, dolores musculares y el paso inminente de los años en su cuerpo, el réferi mantiene una actitud positiva que se nutre, entre otros factores, de su interacción con la afición luchística que llega a su canal o a sus cuentas oficiales de Facebook, Instagram y Twitter.

“Es conmovedor darme cuenta de que mucha gente me recuerda con cariño, que no me olvidaron. Eso no tiene precio. La lucha libre es un deporte en el que se recuerda al luchador, no tanto al réferi. Por eso puedo sentirme privilegiado”, se sincera.

A pesar de los daños físicos que padece, Rafa El Maya confía en su mejor compañera, la memoria, para seguir juntos en una nueva forma de preservar, promover y honrar a la lucha libre, un deporte que al no poder presenciarse en arenas, se recrea a través de las historias y sus protagonistas. “La lucha libre es también eso, memoria. Por eso quiero seguir contándola”, enfatiza el réferi que hoy día es un youtuber con más de 30 mil suscriptores interesados en sus anécdotas.

