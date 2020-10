Rafael Dudamel se estrenó en Gol Caracol y dio 'sopa y seco' como comentarista

Este jueves 8 de octubre, Colombia volvió a vibrar con el fútbol de selecciones con el inicio de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Gol Caracol volvió a transmitir fútbol en vivo tras casi 11 meses sin hacerlo y lo hicieron con el vibrante duelo entre Uruguay y Chile en Montevideo. La cobertura del duelo tuvo un primera, pero muy aplaudida novedad por la audiencia en redes sociales.

Como se había anticipado, las transmisiones de 'Gol Caracol' ahora contarán con la presencia de Rafael Dudamel. El exfutbolista y ahora técnico venezolano estará acompañando a Carlos Morales y Javier Hernández Bonnet en los cubrimientos de Eliminatoria, incluyendo los partidos estelares de la Selección Colombia.

El estratega venezolano se estrenó en el partido Uruguay vs. Chile y no le fue nada mal. De hecho, sorprendió a la audiencia con sus comentarios y análisis. Con mucha tranquilidad, expuso sus ideas con conceptos tácticos, haciendo lectura del juego y eso conquistó al televidente que no tardó en elogiar su trabajo en las redes sociales. Rafael Dudamel se hizo tendencia en Twitter, Colombia.

Dudamel>>>Fabían Vargas, Aristizábal, Córdoba, Valenciano, JJ Peláez, Téllez, Aléxis García, Marocco, Casale y otros engendros de Win y ESPN. pic.twitter.com/jhhziulZuN — 890AM (@DebateTodelar) October 8, 2020

Muy agradable el aporte de Rafael Dudamel en la transmisión de Caracol, habla muy bien, es muy sereno y acertado el venezolano. — H o r a c i o ��️�� (@horocorrea) October 8, 2020

Me encanta escuchar al profesor Dudamel. La simplicidad y claridad de sus explicaciones. Gran comentarista invitado @GolCaracol — Melissa Martinez (@MelisaMarArtuz) October 9, 2020

Rafael Dudamel le está dando sopa y seco a refisal Javier Hernandez Bonnet comentando el partido Uruguay-Chile. Comentarios precisos y seguro de lo que habla y sin pretensiones. @GolCaracol — Otsenre Zemog (@ErnestoGN1) October 8, 2020

Lee También