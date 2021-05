Nadal vs. Sinner EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE por el Masters 1000 de Roma: fecha, hora y TV

Rafael Nadal disputará su primer partido en esta nueva edición del Masters 1000 de Roma este miércoles 12 de mayo desde las ante Jannik Sinner, el joven tenista italiano de 19 años. Mirá por dónde verlo EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE.

¿Qué dijo Nadal en la página del ATP Tour antes del debut?

Rafael Nadal se mostró tranquilo, contento, pero no confiado antes del duelo con Jannik Sinner: "Me ha tocado una primera ronda de lo más complicado que me podía tocar. Uno tiene que aceptar el reto. Lo acepto, estoy con la ilusión de jugar este partido de mañana, contra un rival muy complicado. Espero estar listo. Creo que he entrenado lo que tenía que entrenar estos días. Es hora de volver a competir".

Además, el tenista español reconoció las cualidades de Sinner, la promesa italiana: "Es un jugador muy completo. Tiene unos grandes golpes desde el fondo de la pista, saca bien y golpea muy fuerte a la pelota. Tiene la capacidad de generar golpes muy buenos desde prácticamente cualquier posición. Además es joven, se mueve bien y tiene una reacción rápida".

Por su parte, Jannik Sinner viene de derrotar 6-2 y 6-4 a Ugo Humbert, el francés de 22 años que comenzó su carrera profesional en la modalidad de dobles en Roland Garros 2018 haciendo pareja con Antoine Hoang. ¿Podrá a su corta edad dejar en el camino al número 3 del ránking mundial?

Fecha y hora: ¿cuándo juega Nadal vs. Sinner? El partido de Nadal vs. Sinner por los 32avos de final del Masters 1000 de Roma será este miércoles 12 de mayo. Horario y canal de TV según cada país: Francia: 18:00 horas Argentina: 13:00 horas Uruguay: 13:00 horas Brasil: 13:00 horas Chile: 12:00 horas Paraguay: 12:00 horas Venezuela: 12:00 horas Colombia: 11:00 horas por Perú: 11:00 horas Ecuador: 11:00 horas por México: 11:00 horas Estados Unidos: 09:00 PT/ 12:00 ET Transmisión: ¿cómo ver en vivo el partido de Nadal vs. Sinner? El duelo correspondiente a los 32avos de final del Masters 1000 de Roma será transmitido por ESPN 2 para todo Sudamérica, mientras que Movistar Deportes transmitirá para España.

