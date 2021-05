Qué canal transmite Rafael Nadal vs. Reilly Opelka por el Masters 1000 de Roma

Llegó el momento para buscar al hombre que será finalista del Masters 1000 de Roma. De un lado estará el rey en polvo de ladrillo o arcilla, Rafael Nadal (3), mientras que su rival será el norteamericano Reilly Opelka (47). El juego se llevará a cabo este sábado 15 de mayo desde la cancha principal del Foro Itálico.

Sigue intacto en todo sentido quien domina como nadie las canchas con superficies de arcilla, donde jugará por 500° ocasión en su carrera en un récord de 457 victorias. Además, 75 semifinales de Masters 1000 para el español, único con esa marca, 12° vez que se lo encuentra entre los cuatro mejores de esta competición, la cual accedió al último juego en las 11 ocasiones restantes con nueve títulos obtenidos. Del repaso de algunas de las muchísimas grandes marcas que posee hacia su llegada a esta fase, donde el hombre de Manacor se impuso sobre Alexander Zverev, cortando la racha negativa de tres caídas en fila, por 6-3 y 6-4 en dos horas y un minuto.

Es el debut en las semifinales de un Masters 1000 para el norteamericano que desplegó un buen nivel en el saque y por momentos hasta en el peloteo, pero el servicio es su mayor virtud. En busca de su tercera final oficial como singlista, siendo las anteriores en los abiertos de Nueva York 2019 y Delray Beach 2020, el hombre de Florida llega tras eliminar al argentino Federico Delbonis por 7-5 y 7-6 (7-2) en una hora y 41 minutos de juego.

Los dos nunca se enfrentaron entre sí por lo que estrenarán el historial en el día sábado. Cabe resaltar que aún no hay semifinalistas en el otro cuadro debido a que la lluvia suspendió una parte de Novak Djokovic vs. Stefanos Tsitsipas (4-6 y 1-2) y Lorenzo Sonego vs. Andrey Rublev.

+Así llegaron Rafael Nadal y Reilly Opelka a las semifinales:

¿Cuándo es el partido de Rafael Nadal vs. Reilly Opelka?

El partido de Rafael Nadal vs. Reilly Opelka por las semifinales del Masters 1000 de Roma será este sábado 15 de mayo en la cancha central del Foro Itálico.

Horario aproximado del partido según cada país:

España: 13:20 horas

Argentina: 08:20 horas

Uruguay: 08:20 horas

Chile: 07:20 horas

Paraguay: 07:20 horas

Colombia: 06:20 horas

Ecuador: 06:20 horas

Perú: 06:20 horas

México: 06:20 horas

Estados Unidos: 04:20 PT/ 07:20 ET

Aclaración: el horario es aproximado debido a que en esa misma cancha van a completar su duelo suspendido Novak Djokovic y Stefanos Tsitsipas. Pero más tarde se jugará la primera semifinal femenina entre la checa Karolina Pliskova y la croata Petra Martic.

Transmisión: ¿cómo ver el encuentro en vivo?

El encuentro será transmitido en vivo en Latinoamérica a través de ESPN 2.

Lee También