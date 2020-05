Rafael Rivera, el mexicano que podría pelear en junio frente a Shakur Stevenson por el Titulo del Mundial OMB Pluma

La pandemia continúa en todas partes del mundo pero las diferentes industrias comienzan a pedir vía libre para volver a producir. Una de ellas la del boxeo que ya tiene pensado volver a tener combates, con Top Rank, profesionales en Estados Unidos el próximo 9 de junio con la defensa de Shakur Stenvenson y podría ser frente al mexicano Rafael Rivera. Sí, México nuevamente en en los momentos importantes de la historia del deporte de los puños.

El nacido en Tijuana tiene 25 años, ostenta un récord de 27 peleas ganadas, 18 por KO, 4 derrotas y un empate, y viene de perder con Jessie Magdaleno en agosto del año pasado. "Aun no hay nada firmado, las negociaciones siguen en pie debido al tiempo, el peso y la bolsa, arreglándose todo eso estamos mas que dispuestos", explicó Big Bang Rivera a Bolavip.

Stevenson es actual Campeón Mundial OMB Pluma.

A pesar de que la pandemia no lo dejó entrenar de la manera en la que lo hacía, expresó que es un peleador que siempre está físicamente preparado para cuando lo llamen y que actualmente hace dos semanas entrenan la parte boxísistica debido al COVID-19. A su vez, dijo que con los sparring, parte fundamental para preparar una pelea, se han comunicado con boxeadores de Tijuana que están dispuestos ayudarlos y que no habría problemas con las autoridades ya que no se aglomerará gran cantidad de personas.

"Él (Shakur Stevenson) es un peleador escurridizo, rápido y habilidoso pero con el estilo que tengo de aguerrido como buen mexicano siento que va a ser una buena pelea entretenida y dificultosa para él ya que no le daré tiempo para pensar", expresó sobre el posible combate contra el invicto estadounidense.

Cabe mencionar que Rafael Rivera ya peleó por el Título del Mundo Super Mundial AMB frente a Leo Santa Cruz combate del cual comentó que le faltó experiencia para llevarse la victoria y el cinturón, mientras que sobre su última derrota frente a Jessie Magdaleno explicó sintió que era suya pero que lo condicionó el cambio de equipo y preparación por lo que no llegó en buenas condiciones.

