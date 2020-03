Usuaria de Rappi quiso darle un mercado a su domiciliario y le cambió el atún por whisky

En todo el mundo la pandemia del Coronavirus ha dejado una crisis económica que todavía no se ha calculado debido a que no se ha podido controlar el nivel de contagio a nivel mundial y aún estamos lejos de hacerlo.

Por esto, obviamente, las personas con menos recursos son las que más sufren, aquellas que viven solamente del día a día y al no poder reunir los recursos cotidianos, no van a poder sobrevivir a una cuarentena obligatoria como la hay en Colombia y gran parte del planeta.

Pero hay personas con gran corazón, quienes buscan que los que están pasando necesidades tengan al menos qué comer a diario y puedan compartir con sus familias en estos días difíciles por culpa de la pandemia.

Apelando al buen corazón y las ganas por ayudar, una usuaria de la aplicación de Rappi en Colombia quiso tener un buen gesto con su Rappitendero y pidió un mercado sencillo para luego regalarselo para que lo compartiera con su familia.

Sin embargo, el aprovechado domiciliario optó por solo darle las gracias y luego cambiar el atún por 3 botellas de whisky, las cuales hicieron que la cuenta se aumentara a cerca de 500 mil pesos.

La mujer, en su cuenta de Twitter, publicó: "Solicité un pedido a @RappiColombia quise tener un buen acto de buena para ayudar y el señor que tomo el pedido se aprovechó de esto para realizar más compras que yo en ningún momento autorice y me estafó. @RappiColombia no me ha solucionado. @sicsuper".

Solicité un pedido a @RappiColombia quise tener un buen acto de buena para ayudar y el señor que tomo el pedido se aprovechó de esto para realizar más compras que yo en ningún momento autorice y me estafo. @RappiColombia no me ha solucionado. @sicsuper pic.twitter.com/2mtsE6OELs — Maria Camila Cristo (@MariaCamilaCri2) March 31, 2020

Según cuenta en la misma red social, todavía no le han dado respuesta y el domiciliario todavía no aparece con el whisky, ni tampoco en la aplicación, lo que supone que ese dinero ya está perdido.

