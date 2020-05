Raúl Jiménez hizo su primera aparición en Tik Tok con una coreografía estelar imitando a Tatiana

En la mayoría de casos el aislamiento social se vuelve algo muy cargoso y hasta a veces inllevable, por lo que el entretenimiento es algo más que una simple necesidad en estos días. Las redes sociales cumplen una tarea imporante aquí y Tik Tok, la plataforma del momento, se lleva todas las luces ya que cada vez más influencers se crean una cuenta y empiezan a subir sus videos.

Raúl Jiménez fue uno de los que cayó en ella y realizó su primera publicación el 13 de marzo. Allí pudimos observar a su perro Dobby ingiriendo su alimento con una música de fondo. En esta ocasión, por fin el futbolista se animó a dar la cara y protagonizó una de las canciones más famosas en México y Latinoamerica.

El delantero del Wolverhampton recreó "No me quiero bañar", de Tatiana, cuyo video en Youtube supera las 531 millones de visitas. Si bien no pudo seguir al cien por ciento la coreografía de la exitosa artista, Raúl hizo lo que pudo y demostró sus dotes actorales siendo dirigido por Daniela Basso.

"No me quiero bañar, así cochino me voy a quedar. No me gusta el shampoo, no me gusta el jabón, así cochino me siento mejor", fue la parte que interpretó el ex-América. Por supuesto que la voz de fondo es la de un niño y no la de nuestra querida Tatiana.

Por otra parte, Jiménez aclaró en el pie del video: "La cuarentena ya me está afectando". Esperemos que el confinamiento y la larga espera hasta el nacimiento de su primer hijo haga que se siga animando a hacer este tipo de videos y el mexicano se convierta en un verdadero tiktoker.

Lee También