Re viral: mujer en Valledupar 'madrea' a sus vecinos con un altoparlante

En las últimas horas, un video en Twitter ha dado bastante de qué hablar por lo peculiar de la situación que allí quedó grabado. En cuestión de minutos, se volvió muy viral en todas las redes sociales y la mujer protagonista ha generado todo tipo de reacciones por parte de los internautas.

En un acto de desahogó, una vecina del Conjunto Balcones de Santa Helena, en Valledupar, salió con un alto parlante de manera imprevista e irrumpió la tranquilidad del lugar con un discurso. Si bien la mujer comenzó su charla de una forma decente (y parecía que iba a dar un anuncio comunal), en menos de nada tiró el 'madrazo' que pudrió todo al insultar a todos los residentes del lugar.

“Qué pena arruinar las horas del almuerzo, a mí no me gusta arruinar horas especiales, no. Simplemente les quiero decir unas pequeñas palabras: para mí todos los residentes, sin excepción, todos los residentes de Balcones de Santa Helena son unos hijuep#$%”