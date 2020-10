Sólo queda llorar: Chuty tiene coronavirus y no podrá competir para estar en la Red Bull España

Todo amante del freestyle considerará este 15 de octubre como un día triste, para el olvido. La noticia que publicó Chuty en sus redes sociales nos hizo llorar.

Uno de los mejores de la historia a la hora de agarrar un micrófono para improvisar anunció que dio positivo de coronavirus en las últimas horas.

He dado positivo en el pcr que nos han realizado. Sintiéndolo mucho no estaré mañana compitiendo en la @redbullbatalla



Lo siento por quien quería verme, yo también tenía ganas y he intentado ser lo más cuidadoso posible.



Suerte a mis compañ[email protected] ❤️ — Chuty (@chutyvk) October 15, 2020 ÚLTIMA HORA @chutyvk no podrá competir en la Última Oportunidad por enfermedad.



En vez de 20, la Ultima Oportunidad tendrá 19 participantes, de los cuales pasarán 14 a la Final Nacional del sábado.



Sergio, un abrazo enorme y toda la fuerza en la recuperación. �� pic.twitter.com/I2HqAZ0lxi — #RedBullBatalla (@redbullbatalla) October 15, 2020

De esta manera, no podrá competir en la Última Oportunidad, torneo que dará boletos para la Fina Nacional de la Red Bull España, buscando después el campeón derrotar a los ganadores de todo el continente.

Un año más sin ser campeón del mundo pasará para él, que escribió: "He dado positivo en el PCR que nos han realizado. Sintiéndolo mucho no estaré mañana compitiendo en la @redbullbatalla. Lo siento por quien quería verme, yo también tenía ganas y he intentado ser lo más cuidadoso posible. Suerte a mis compañ[email protected]".

En la última prueba PCR que me he realizado he dado



POSITIVO EN COVID-19.



Por este motivo no estaré en la última oportunidad ni en la Final Nacional de

Red Bull Batalla de los Gallos. — Dj Verse (@djverseonline) October 15, 2020 Chuty, BTA y Verse positivos, Verse habiendo estado el sábado en la FMS. Pinta fea la cosa, esperemos que se solucione de la mejor forma posible, pero vaya palo para la nacional �� — ABD (@iagoABD) October 15, 2020

Esto no es todo: Verse, el responsable de ponerle las mejores bases a los competidores, tuvo el mismo destino y se perderá los mismos eventos.

"En la última prueba PCR que me he realizado he dado POSITIVO EN COVID-19. Por este motivo no estaré en la última oportunidad ni en la Final Nacional de Red Bull Batalla de los Gallos", publicó. Una lástima.

