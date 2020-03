René Higuita te pide que no salgas: el meme que nos recuerda la eliminación del Mundial del 90

Pasan los días y los casos de coronavirus en Colombia aumentan. Actualmente la cifra se elevó a 108 y se esperan nuevos contagios a lo largo del país.

Para evitar y cuidar que las comunidades más vulnerables esten en riesgo de contraer el coronavirus, la cuarentena ha ganado un espacio importante y el no salir se convierte en la medida más exitosa para detener la pandemia.

En redes sociales apareció un meme que ejemplifica la importancia de esta iniciativa y el mensaje sin duda es bastante claro.

"Hoy me han mandado mucho esta imagen ....,si está foto sirve para tomar CONCIENCIA también la voy a utilizar ... primero la salud , si puedes hacer tus cosas desde casa no salgas", escribió René Higuita en su twitter oficial.

Hoy me han mandado mucho esta imagen ....,si está foto sirve para tomar CONCIENCIA también la voy a utilizar ... primero la salud , si puedes hacer tus cosas desde casa no salgas .... pic.twitter.com/j6rvTIRcEg — Rene Higuita (@higuitarene) March 19, 2020

En Italia 90 el salir nos costó la eliminación a manos de Camerún en los octavos de final. "Si te dicen que no salgas, no salgas", advierte el meme. Hoy años más tarde, no salir nos puede salvar de contraer y propagar coronavirus.

Ahora en tiempos de coronavirus es importante cumplirlo a raja tabla. Quédate en casa.

Lee También