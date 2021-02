"Solo busca rating", le responden a Fabián Vargas por lo dicho de 'Pecoso'

Hace unos días, durante el programa ESPN FC Colombia, el exjugador Fabián Vargas realizó unas declaraciones bastante polémicas en las cuales aseguró, palabras más, palabras menos, que Fernando 'Pecoso' Castro le quitó las ganas de jugar fútbol.

"Son técnicos, que te llevan a un nivel, que te levantas en la mañana para entrenar, de algo que amas, de tu pasión y te la acaba. Y dices: "no quiero volver a fútbol, a entrenar, no quiero verle la cara más a ese señor, me quitó el amor por el fútbol", empezó Vargas.

Luego, agregó: "Es el nivel de desespero que dices: "no voy más". A mi me pasó con el Pecoso... Llegué y le dije al directivo: "ustedes me venden, me regalan, me prestan, o yo me devuelvo para mi casa a estudiar porque yo no hago esto por plata, lo hago porque amo al fútbol, porque es mi pasión y me la están robando".

Ante estas declaraciones, Juan Carlos Conde, uno de los asistentes que tuvo el 'Pecoso' durante su carrera, salió en defensa del hoy retirado entrenador y exjugador y dijo que lo dicho por Vargas no tiene fundamento alguno.

"Nos causó sorpresa y profunda extrañeza que después de 17 años de haber trabajado con Fabián Vargas, expresara ese tipo de comentarios porque varias veces nos lo encontramos con el mismo Fernando (Castro) y nunca nos planteó ninguna situación de molestia", dijo Conde al diario El País de Cali.

Y finalmente, apuntó: "Lo debió haber dicho en su momento cuando estaba con nosotros... La pasión a un periodista no se la quita un comentario de otra persona, la pasión por la labor que uno hace no la puede afectar nadie. Lo que dijo Vargas lo vimos como una situación 'libreteada' por parte de ESPN, buscando rating, y por falta de profundidad conceptual se presentan estas opiniones en fuera de lugar".

Ya el mismo Conde, en charla con Blog Deportivo de Blu Radio, había hablado sobre la reacción del Pecoso cuando le contaron lo sucedido: "¿Fabián Vargas, quién era ese?"

