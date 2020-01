Parece que Sofía Gómez Uribe tiene alguna fijación/obsesión con el tema 'Ocean', interpretada por Karol G. Su video en YouTube ha sido todo un éxito.

Y es que el gusto de la apneísta por este tema está, por demás, justificado. Karol G graba todo en una bella playa y las tomas del mar son bastante hermosas. Uno de los lugares que más ama Sofía, sin discusión alguna.

Por eso, Sofía Gómez decidió escribirle a Karol G desde su Twitter y le propuso algo bastante arriesgado. Ella se compromete a enseñarle a la cantante cómo hacer apnea (deporte extremo de suspender voluntariamente el aire bajo el agua para recorrer grandes distancias o descender grandes profundidades) para que vuelva a granar el video de 'Ocean' todo bajo el agua.

Claro, es bastante difícil que Karol G acepte y no porque no pueda aprender a hacer apnea, no. Su actual video de 'Ocean' cuenta con casi 295 millones de reproducciones en YouTube, lo que convierte a este video musical en uno de los más vistos del 2019.

Holi @karolg, seamos amigas, te enseño apnea y vuelves a hacer el video de Ocean pero todo debajo de agua. ¿Tepa? — Sofía Gómez Uribe (@SofiGomezU) January 14, 2020

