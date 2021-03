Ni Juan Pablo Montoya quiere a Bogotá: cruda confesión en su Instagram

A lo largo de los últimos años, Bogotá se ha convertido en un tema de conversación de amores y odios ya que es difícil encontrar un punto medio entre quienes quieren la ciudad y quienes, a pesar de vivir en ella, la aborrecen.

Por esto, si bien en otras ciudades de Colombia no se pueden encontrar las mismas cosas que ofrece Bogotá, lugares coo Medellín y Barranquilla tienen una mayor aceptación para los ciudadanos y muchos anhelan poder salir de la capital e irse hacia estos sitios.

Y este debate que se da en las redes sociales se volvió a agitar, luego de que Juan Pablo Montoya, el emblemático piloto colombiano que ha brillado en todas las pistas del mundo, le hicieran una pregunta en Instagram sobre Bogotá, su ciudad de nacimiento.

A Montoya le preguntaron que si extrañaba Bogotá y su respuesta fue: "Bogotá me gusta mucho, pero la verdad me gusta más Medellín, vamos mucho más a Medellín, en Bogotá hay un par de sitios de comida que me gustan mucho".

Bogotá toda la vida sacó pecho por Juan Pablo Montoya y ahora resulta que él prefiere Medellín. Un tipo que conoce el mundo entero prefiere esta tierra provinciana y llena de paracos (según muchos rolos). Curioso cuando menos pic.twitter.com/QW3LUpbq7a — James Gandolfini (@Gandolfini1988) March 21, 2021

Un habitante de la capital paisa expuso el video en su cuenta de Twitter y dijo: "Bogotá toda la vida sacó pecho por Juan Pablo Montoya y ahora resulta que él prefiere Medellín. Un tipo que conoce el mundo entero prefiere esta tierra provinciana y llena de paracos (según muchos rolos). Curioso cuando menos", y se abrió el debate.

