La leyenda de la lucha libre mexicana no piensa igual que la WWE en un tema bastante sensible.

Este fin de semana la WWE presenta WrestleMania 39, el magno evento del deporte espectáculo que tendrá lugar en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California. Rey Mysterio es uno de los luchadores destacados de la semana, ya que no sólo tendrá un combate contra su propio hijo, Dominik, sino que será exaltado al Salón de la Fama de la WWE.

Justamente es este tema el que lo tiene molesto a Rey Mysterio, que a sus 48 años sigue vigente como siempre, y que no está muy de acuerdo con el timing de su inducción, al menos desde su forma de verlo. Así lo reveló en una entrevista con el NY Post, donde habló al respecto y comentó lo siguiente:

"Todavía estoy digiriendo la situación, porque se supone que vas al Salón de la Fama cuando te retiras, o cuando te acercas a ello. Yo no siento que ninguna de esas dos situaciones esten cerca para mi, aunque es un gran reconocimiento. Sí creo que tengo un número, y quiero mantenerlo, y ese número es 50. Espero que a los 50 pueda mirar atrás y decir que fue una carrera increíble, y que es mi momento de dar un paso al costado."

Con esto Rey Mysterio entiende que todavía le quedan unos dos años de actividad, y que es muy temprano para pensar en un Salón de la Fama, más allá del reconocimiento que recibe cualquier luchador o superestrella que es exaltado a este distingido y selecto grupo.

Por lo pronto el Hall of Fame tendrá lugar este viernes 31 de marzo, en la previa a las dos noches de WrestleMania 39 que cuenta con una cartelera de más de doce combates y que contará con Rey vs Dominik en una de sus noches. Dentro del Hall of Fame también serán exaltados Stacy Keibler, The Great Muta y Andy Kaufman.