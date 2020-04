Ricolás: Andrés Wiese denunció a mujeres por acoso y violencia en su contra

En tiempos de coronavirus y cuarentena todos buscamos distintas actividades para hacer en nuestras casas. Ver series y peliculas y cocinar rico siempre son buenas opciones.

Por ello, Andrés Wiese, recordado como Ricolás de Al fondo hay sitio, se puso a publicar recetas en Facebook. Su especielidad parece que son los postres.

En la última oportunidad, publicó un tres leches. "He encontrado en la cocina un respiro, una distracción y una manera muy entretenida de pasar este tiempo de encierro en casa", escribió en aquella oportunidad.

Los comentarios, entonces, no tardaron en llegar. Después de leerlos, él decició manifestarse: "A raíz de esa publicación que ha salido todo este tema... y creo que está bien que se discuta".

"Leer comentarios así no me hace sentir (ni a nadie) el más macho, el más deseado, ni el más nada. No se siente bien, en serio. No podemos exigir respeto si no vamos a respetarnos entre nosotros. Y no es gracioso... es preocupante", continuó junto con una foto con los comentarios adjuntados.

"Nos educan constantemente sobre la violencia y el acoso a la mujer. ¿Por qué no educarnos también sobre la violencia y el acoso al hombre?", se preguntó después. "Ojalá esta etapa de aislamiento sea también de reflexión para que, algún día, seamos mejores personas", concluyó Wiese.

