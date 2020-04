Rigoberto Urán 'boleteó' a periodistas y habló de las preguntas más 'hüevonas'

Para nadie es un secreto que Rigoberto Urán es de esos pocos personajes en el deporte colombiano que rompe con los moldes. Sin pelos en la lengua y con un particular humor que lo hace destacar por encima de los demás.

Esa personalidad es la que lo mantiene tranquilo y con estabilidad mientras cumple con la cuarentena obligatoria, una vez más, nos hizo sonreir con sus ocurrencias, en medio de una entrevista para el programa 'La Luciérnaga', de Caracol Radio.

Esta vez, aprovechando el espacio de humor que caracteriza a este espacio, pudo ser él completamente luego de que le preguntaran por cuáles habían sido las preguntas más 'huevönas' (tontas) que le habían hecho en su carrera como ciclista.

“¿Las más güevonas? Que si el Tour de Francia empezaba en la etapa 10; salen con eso después de que llevábamos 9 etapas dándole”, inició su recuento Urán, en medio de las risas de todos.

Rigoberto Urán: "Si no se corre el Tour de Francia sería una catástrofe": El ciclista colombiano Rigoberto Urán, del equipo Education First, consideró que sería "una catástrofe" que el Tour de Francia no pudiera disputarse en 2020 y auguró que, en caso... https://t.co/ftFBGOsQ8H pic.twitter.com/CgiBSdfRfi — Bicifanaticos (@Bicifanaticos01) April 19, 2020

Otra de las consultas menos inteligentes que recordó fue: “¿Qué pasó con los que venían detrás de usted? Me preguntan eso y yo qué voy a saber, si no saben ellos (los periodistas), que ven la etapa por televisión, yo menos… No tengo ni puta idea de lo que pasa atrás, me toca decirles”.

Finalmente dijo: “¿Que cómo terminó la carrera? Pues de las güevas, como termina uno siempre”. Genio y figura Rigoberto siempre nos deja algo para destacar en cada una de sus declaraciones.

Lee También