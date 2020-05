Robert Garcia explicó por qué sería una gran pelea entre su hermano y Manny Pacquiao en welter

Robert García sabía que era un riesgo muy grande que su hermano, Mikey Garcia, vaya por el quinto título mundial en una categoría diferente. Sin embargo, el consagrado entrenador de comentó que nota que su peleador ya se está asentando en las 147 libras y que le falta una o dos peleas para que enfrente a los grandes nombres de la categoría, entre ellos Manny Pacquiao.

El dueño de la esquina de Mikey Garcia explicó, en el canal de Tomás Aguirre Box, la mejor pelea para su boxeador es frente al filipino ya que subió de pesos muy chicos hasta llegar a la categoría welter, pero que no tiene la misma altura y alcance que uno boxeador natural de las 147.

Rober Garcia dijo por qué sería una gra pelea entre Mikey Garcia y Manny Pacquiao

"Hablando de cualquier welter pienso que es la única que me gustaría a mi para Mikey en estos momentos por la razón de que no están grande, a subido de peso pero no es más grande que Mikey", expresó Robert Garcia quien agregó que si se da el combate con el actual Campeón del Mundo AMB deberán a ser una gran preparación.

Por otro lado, el entrenador habló de la pelea que no se dio entre Mikey Garcia y Vasyl Lomachenko en ligero y dijo que ahora ésta lejos, pero piensan que hay posibilidades ya que a Top Rank le interesa la pelea entre ellos. Sin embargo, los planes del hermano del entrenador son diferentes debido a que quiere conquistar el quinto título mundial en una categoría diferente.

"Pensamos que Mikey le gana a Lomachenko. Mikey está mucho más fuerte, más grande. A Lomachenko lo tumbó a Linares. Nosotros sabemos que Mike le gana. Pero Mikey es un poco necio y ya tomó esta decisión de pelear en welter", expreso Robert Garcia al referirse que su hermano no tiene la intensión bajar de categoría para pelear con el ucraniano.

