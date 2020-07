Roberto Durán recibió el alta y le dedicó unas palabras al personal médico que lo atendió

La noticia de que Roberto Durán tenía COVID-19 conmovió al mundo del boxeo por lo que diferentes figuras del mundo del deporte de los puños le enviaron su apoyo en éste duro momento. Sin embargo, en el día de hoy, Mano de Piedra subió un video en el que le dan el alta y le dedica unas palabras a los médicos.

"Qué puedo decir yo de la alegría y tanta amabilidad, tanto cariño, tanto respeto y amor que han tenido conmigo. No tengo palabras para cómo decirlo", comenzó con su despedida el exboxeador. Y agregó que: "Gracias por tener todo el empeño de prácticamente de salvar mi vida, el de mi familia y el del mundo entero".

Roberto Durán estuvo internado por tener COVID-19. (Jam Media)

Por otro lado, Durán en la misma publicación escribió que ya se encontraba en su casa tras haber peleado con el el COVID-19 y agregó que le enviaba toda la fuerza a las personas que todavía padecen del enfermedad y que espera que tengan una pronta recuperación. Además, le agradeció a todos los boxeadores y exboxeadores que le enviaron buenas vibras.

"No me cansaré de darles las gracias a todos los doctores, enfermeros/as, que día a día dan lo mejor de si, sin importar el riesgo que toman", expresó el excampeón del mundo. "Yo seré un ex Campeón Mundial, pero ustedes son los verdaderos CAMPEONES DE LA VIDA", agregó.

Por último, Mano de Pierda dijo que es una pelea se libra en todo el mundo y que no conoce de leyendas, títulos mundiales, estatus social, raza o religión. "Fue una pelea de Campeónato Mundial, que la pude ganar en equipo", señaló Roberto Durán con su mensaje en las redes sociales.

