Roberto Gómez Junco da cátedra de futbol a José Luis Higuera en su despedida de ESPN

José Luis Higuera tuvo un fugaz y polémico paso como analista a través de las pantallas de ESPN, donde, tal como lo hizo en Chivas, tampoco se libró de las críticas de los aficionados, es por ello que en redes sociales aplaudieron la despedida de la televisora del ahora presidente del Atlético Morelia.

No obstante, antes de partir, el controversial exdirectivo del Rebaño se llevó una última 'cátedra' de futbol por parte de uno de los hombres de mayor conocimiento y experiencia en la mesa de análisis de ESPN, así como de seriedad: Roberto Gómez Junco.

Pues en la edición del programa de 'Futbol Picante' de este lunes, a una semana de que dé inicio la Liga de Expansión con la participación del Atlético Morelia, y por lo cual se va del canal, José Luis Higuera protagonizó una acalorada discusión con el exfutbolista en su intento por defender la desaparición del ascenso y descenso del futbol mexicano, con lo cual Gómez Junco no estuvo de acuerdo.

"Entiendo a Roberto, lo ve en una perspectiva de jugador, de futbol antiguo", José Luis Higuera.

“Entiendo lo que dice Roberto pero es un lado romántico. De qué sirve tener ascenso cuando los equipos no le pagan a los jugadores, para mí eso es miope, pensar que eso es sustentable, que no les pagues a los jugadores, que no sepas quién es el dueño y de dónde venga el dinero, que dejes un tiradero, apalancando y endeudándose, a mí en lo personal, no te genera arraigo y orgullo. Mira el caso de Veracruz, hay muchos casos fallidos que con la ilusión de subir no son proyectos serios, también a la afición la engañas”, apuntó el directivo.

José Luis Higuera, presidente del Atlético Morelia. (JamMedia)

"No, para nada José Luis, hay que ver el futbol español y lo que acaba de pasar con el ascenso y descenso. Pregúntenle a Tapachula, Mérida, Correcaminos y UDEG si no son sustentables, con reglas claras, transparentes, no repartiendo el pastel entre los amigos, cerrando los amigos", expuso el reconocido analista.

Pero eso no fue todo, pues también se habló del cambio de sedes de las franquicias, lo cual, Roberto Gómez Junco insistió en que en las mejores Ligas del mundo, como la española, es algo que no ocurre, tal como pasó en México, con Morelia y su mudanza a Mazatlán, como el más reciente ejemplo.

Y tras la "réplica" de Higuera acusando a Gómez Junco de hablar sin conocimientos, y por lo cual tuvo que intervenir David Faitelson con un gesto de total desacuerdo, el también escritor remató al exdirectivo rojiblanco: "Lo de Morelia no lo vas a ver en España ni en Sudamérica, nunca".

En redes aplauden la salida de José Luis Higuera de ESPN

Lee También