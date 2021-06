Quiénes jugarán las semifinales del Roland Garros masculino

Estamos a tan solo dos encuentros para que se conozcan a los finalistas del Roland Garros, el segundo Grand Slam del amplio calendario que ofrece el tenis. Entre el martes y miércoles se llevaron a cabo los partidos que definieron a los cuatro tenistas que lucharán por llegar al último juego.

Finalmente, el cuarteto que integrarán las semifinales del certamen representan no solamente al Top 10 del ranking mundial, sino también a los primeros seis mejores colocados en el mismo. Sin más preámbulo, Novak Djokovic (1) juega contra Rafael Nadal (3) y del otro lado Alexander Zverev (6) hará lo propio con Stefanos Tsitsipas (5).

+Alexander Zverev vs. Stefanos Tsitsipas

Foto: Getty Images.

Ambos representan a la nueva generación de tenistas y buscarán liderar una era que todavía no pueden poner en práctica porque el Big 3, Novak Djokovic, Rafael Nadal y en menor medida hoy en día Roger Fededer, no dan el brazo a torcer. A priori, para el griego Stefanos es su segunda semi de Roland Garros consecutiva, la cual aún no superó. Mientras que para el alemán Alexander es su inauguración entre los cuatro mejores del certamen de París. Cómo unica particularidad en común, uno de los dos va a estrenar su participación en la final de un Grand Slam.

En cuanto a lo que es el historial entre sí, 5 a 2 se impone el hombre de Atenas aunque el último vencedor de duelos entre sí fue el de Hamburgo. Esto fue por la final del Abierto de Acapulco de este año, cuando Zverev se impuso por 6-4 y 7-6 en dos horas y 17 minutos de juego. Mientras que Tsitsipas ganó de forma reciente por la fase de grupos del ATP Cup 2020, cuando vistiendo los colores de Grecia triunfó por 6-1 y 6-4 en una hora y 14 minutos.

En Acapulco, el último duelo entre ambos:

+Novak Djokovic vs. Rafael Nadal

Foto: Getty Images.

Qué decir que no se haya mencionado de una rivalidad más que histórica tratándose de los jugadores emblema de una era. El que ejerce la localía es el español, quien es el rey del polvo de ladrillo y principalmente de Roland Garros, donde accedió 13 veces a la final para luego conquistarlas todas, con récords de otro planeta, y también buscará su 29° final de torneo grande, sabiendo que obtuvo 20.

Por el lado del serbio, hoy número 1 del mundo, su objetivo es llegar al sexto juego cúlmine del certamen parisino, donde una vez conquistó el título, pero también buscará hacer lo que nadie pudo en dos oportunidades: ganarle a Rafa por segunda vez en el Rolanga sabiendo que, junto con Robin Soderling, fueron literalmente los únicos que lo lograron. El serbio en 2015 y el ruso en 2009. Además, buscará su 29° finalísima en Grand Slams sabiendo que conquistó 18 de ellas.

Pasando al historial, son 57 partidos en total con 29 triunfos del hombre de Belgrado y 28 del de Manacor. En Grand Slams los números favorecen a Rafa, que lidera 10-6, como también en Roland Garros, con marca de 7-1, en arcilla, por 19-7, y hasta en instancia de semifinales, con números de 10-9. Nadal se quedó con el último enfrentamiento entre sí, el cual fue la final del Masters 1000 de Roma 2021 en el 7-5, 1-6 y 6-3 en dos horas y 49 minutos de juego. Mientras que Djokovic no lo hace desde la final del ATP Cup 2020, cuando representando a Serbia se impuso 6-2 y 7-6 en una hora y 56 minutos de partido.

+Reviví la final del Roland Garros 2020 entre ambos:

¿Cuándo se juegan las semifinales del Roland Garros?

Ambos partidos se llevarán a cabo este viernes 11 de junio pero todavía no hay una hora confirmada para saber quién arrancará y cerrará la llave de semifinales. Los dos juegos se afrontarán en el Philippe Chatrier, el court central del Stade de Roland Garros.

Transmisión: ¿cómo ver los partidos en vivo y en directo?

Los encuentros serán transmitidos EN VIVO desde Latinoamérica a través de ESPN 2. Vía streaming se podrá seguir por ESPN Play (opción: Court Phillipe Chatrier) y Tennis TV.

