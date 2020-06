El susto del tricampeón mundial de 21K

El Maratón de Nueva York no se disputará este año y Geoffrey Kamworor se queda sin poder participar de una de sus carreras favoritas, pero esa no es la peor noticia que debe enfrentar el recordman de 21K.

El keniata de 28 años, mientras entrenaba el jueves pasado por la ruta que une Kaptagat con Eldoret, fue atropellado por una moto a alta velocidad. Bien temprano en la mañana fue trasladado al Hospital St Lukes con heridas en la cabeza y el tobillo.

“Estaba a un kilómetro de distancia de mi casa, durante mi carrera matutina, cuando una motocicleta a alta velocidad me golpeó por detrás, y me caí lastimándome la pierna; también me lastimé la cabeza. Él me ayudó a levantarme y me llevó al hospital, donde me ingresaron”, comentó Geoffrey al diario Nation Sport.

El fondista fue operado en la tibia con éxito, curado de las contusiones y dado de alta este lunes.

Kamworor, ya resignado a defender su victoria de 2019 en “La Gran Manzana” –por causa mayor-, ahora pone en riesgo la reválida de su corona en el Campeonato Mundial de Media Maratón de Polonia. Solo el tiempo dirá si los tiempos de la recuperación son suficientes para estar el 17 de octubre, en Gydnia, con el número 1 en el pecho.

