¿Qué es la ventana metabólica?

Hay momentos en los que el cuerpo es más receptivo a la asimilación de nutrientes, como justo después de hacer ejercicio. A ese periodo de tiempo con mayor capacidad para que lo que se come ayude a la recuperación, rellenando las reservas de glucógeno y regenerando la musculatura, los científicos lo llaman "ventana metabólica".

Para adelgazar es necesario que haya un déficit calórico. Quien quiere perder peso evidentemente tiene que gastar más cantidad de energía que la come. La cuenta es sencilla: aquel que no quiera comer menos tendrá aumentar las calorías a quemar que a través del ejercicio. El problema es el ser humano no es muy eficiente a la hora de quemar calorías haciendo deporte debido a la adaptación metabólica.

Al empezar a entrenar y hacer dieta se consigue perder peso y grasa pero también hay otro efecto: bajan los índices de leptina. ¿Qué efecto tiene esto en nuestro cuerpo? Esto provoca que llegue al cerebro una señal de escasez de nutrientes y grasa mientras que reduce la tasa metbólica. Nuestro cuerpo trata de aprovechar toda la grasa que comemos. Esto evidentemente hace más complicado que perdamos energía.

¿Y esto como se traduce? A más deporte menos energía menos energía se necesita para realizar la misma actividad (a más adaptación menos calorías se utilizan para un mismo esfuerzo). Esto fundamenta que se pueden correr muchos kilómetros y realizar muchos entrenamientos cruzados, pero sin controlar lo que se come es muy complicado conseguir realmente perder peso.

Son muchas las discusiones sobre cuáles son las mejores medidas para conseguir acelerar la recuperación. Lograr asimilar los entrenamientos y acelerar la recuperación es primordial para acumular más trabajos que devienen en el aumento del rendimiento.

La nutrición tiene mucho que ver con la capacidad de recuperación. Y en este punto la ventana metabólica juega un papel decisivo.

¿Qué quieren decir los expertos cuando hablan de esta ventana? Se refieren al momento en que el organismo está más receptivo para asimilar los nutrientes. Tras el entrenamiento, el consumo de oxígeno sigue siendo superior al habitual y para comenzar la recuperación y pasar al proceso anabólico es necesario subir los niveles de insulina en sangre.

Los primeros 45 minutos una finalizado el ejercicio es un momento en el que lo se come favorece la a recuperación, rellenando las reservas de glucógeno y regenerando la musculatura. En estos 45 minutos se deben ingerir los carbohidratos, proteínas y minerales que cada cuerpo necesita. Pasado ese tiempo la capacidad de asimilación ya que lo interpreta como un estado de carencia y aunque se llenan parte de los depósitos musculares, también guarda el alimento como reserva grasa, que es el sistema más eficiente para disponer de un depósito para el futuro.

BENEFICIOS

· Reduce el daño muscular por lo que consigue evitar lesiones

· Favorece el flujo sanguíneo y la eliminación de deshechos

· Fortalece el sistema inmunitario

· Mejora la capacidad de recuperación de los niveles de glucógeno en los músculos

¿Qué comer?

Siguiendo la recomendación de combinar hidratos de carbono de alto índice glucémico con proteínas, lo ideal es utilizar alimentos saludables no ultraprocesados en una proporción de tres partes de carbohidratos por una de proteínas.

La forma más sencilla de conseguirlo es consumiendo fruta o frutos secos, fáciles de transportar y de comer.

Lee También