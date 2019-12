Usain Bolt volvió a la pista y lo castigaron por su peso

"Bueno, podemos decir que corrí en Tokio", escribió Usain Bolt. Y es cierto. El jamaiquino fue la estrella invitada a la inauguración del Estadio Olímpico en el que se desarrollarán las pruebas de pista y campo durante los Juegos Olímpicos. Pero el mundo hizo foco en su estado físico más que en su presencia y su alegría por estar participando del evento.

En el 2017, luego de los Juegos de Río, anunció su retiro de las pistas. Este año, además, anunció que se retiraba de las canchas, dejando de lado su otra pasión y su sueño: ser jugador de fútbol. Dueño de varios restaurantes, entre otros emprendimientos, Bolt sigue participando de diferentes eventos promocionales con sus sponsors.

Además, este año, en un evento en New York, contó que sí extraña la competencia, pero definitivamente no los entrenamientos. "Todavía trato de entrenar para mantenerme en buena forma, pero solo sesiones típicas de gimnasio. No extraño el entrenamiento ni un poco", contó.

A diferencia de Mo Farah quien, retirado de la pista y dedicado al maratón, decidió que para Tokio 2020 intentará una vez más una medalla en los 10.000 metros, algo que consiguió dos veces seguidas (ambas doradas, además de los 5.000 metros). "He aprendido que los regresos nunca salen bien", dijo Bolt.

Sin embargo, y en la previa de lo que serán los Juegos (a los que dijo que iba a asistir), estuvo en Tokio para probar la nueva pista, los ojos estuvieron puestos en su estado físico: su cintura más prominente y un claro aumento de peso. Que parece ser bastante normal ya que está fuera de competencia y disfrutando de una vida mucho más relajada.

Lee También