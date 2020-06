¿Se pierde los Juegos?

Los atletas profesionales no solo trabajan de entrenar y competir. Además de descansar y comer bien, otra de sus responsabilidades es mantenerse “limpios” de sustancias prohibidas y estar disponibles para la realización de las pruebas cada vez que se lo soliciten.

Y’all know this is wrong @aiu_athletics something needs to change. “Integrity unity” smh pic.twitter.com/Z2TQvNt8hQ — Christian Coleman (@__coleman) June 16, 2020

Al igual que en el baseball, el campeón mundial reinante de los 100 metros, Christian Coleman, luego de tres strikes –a raíz de no estar localizable para los controles antidopaje en el último año- fue suspendido provisionalmente por la Unidad de Integridad del Atletismo.

El velocista estadounidense cree que es una casa de brujas a su persona y alegó en sus redes sociales que el 9 de diciembre de 2019 se había perdido un control por encontrarse de compras navideñas, pero la AIU finalmente dijo basta ya que tres ausencias en el plazo de 12 meses injustificadas durante la investigación se consideran una infracción de dopaje, que supone suspensión como si se tratara de un positivo.

"Como atleta y modelo a seguir, es mi responsabilidad ser honesto y transparente con los aficionados y la comunidad del atletismo Nunca recibí un llamado de aviso. Esto ha sido un intento deliberado de que yo no pasará este control”, afirmó Coleman. “Me han controlado muchas veces después, incluso durante la cuarentena. Pero, por supuesto, eso no importa. Como no importa que nunca haya consumido drogas", agregó el ganador del oro en Doha 2019.

“Estoy dispuesto a pasar un test al día durante toda mi carrera para demostrar mi inocencia. No tengo nada que esconder, pero no es posible demostrarle si no me dan la oportunidad de hacerlo. Estoy comprometido en lucha por un deporte limpio y apoyo a la USADA, la AMA y la AIU para mantener la competición limpia y justa, pero el sistema debe cambiar”, manifestó el sprinter que podría perderse los Juegos de Tokio.

