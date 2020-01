New Balance anunció un circuito de 6 carreras en tres ciudades

New Balance anunció su calendario de carreras para este año, que incluye algunas novedades y una incógnita. Para esta nueva edición del New Balance Race Series, las ciudades elegidas son Buenos Aires, Rosario y San Juan. Dentro del calendario no estuvo incluída Mar del Plata, que el año pasado formó parte de la gira de la marca.

Entre las novedades más destacadas, se encuentra un medio maratón en la ciudad de Buenos Aires, una fecha que hace algunos años había quedado en desuso y que esta vez volverá a brillar. Será la primera de todas, el 5 de abril, con largada y llegada en Vicente López.

Las fechas:

5 de abril - 21k Vicente López

17 de mayo - 21k Rosario

5 de julio - 30k Buenos Aires

2 de agosto - 15k Buenos Aires

25 de octubre - 15k San Juan

7 de noviembre - Milla (1.6k) Buenos Aires

