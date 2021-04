Comenzó la inscripción para la Maratón de Boston virtual

El martes, y con algunos problemas técnicos que fueron pronto subsanados, comenzó la inscripción para la versión virtual de la Boston Marathon que será del 8 al 10 de octubre. Este año, un total de 70.000 corredores tendrán la chance de completar la distancia de manera virtual, corriendo dentro de la ventana de tiempo y desde cualquier lugar del mundo, algo que en el 2020 hicieron 16.000 runners. El costo será de 75 dólares o 125 según la elección.

La carrera presencial será el lunes 11 de octubre, ya que fue pospuesta en este abril por la situación sanitaria. Los organizadores planean que 20.000 personas puedan estar participando, la inscripción será del 20 al 23 de abril para aquellos que, como siempre, tengan las marcas necesarias para ser aceptados por la organización.

Para la carrera virtual no se solicitará una marca mínima, mientras que para la presencial, la marca mínima será válida desde el 15 de septiembre del 2018 en adelante. Además, invitaron a inscribirse a corredores de todo el mundo. Una vez anotados, en una fecha a designar serán informados si fueron aceptados o no. En caso de no entrar, tendrán la opción de realizarla de manera virtual.

