Consejos para volver a correr y no lastimarse en el intento

Volver a los entrenamientos luego de la cuarentena para muchos será una fiesta, pero de no ajustar ciertos detalles en pocas jornadas se puede convertir en frustración. Tanto para los runners nóveles como para los veteranos que buscaban su pico de forma para alguna competencia, el parate drástico obligado por la pandemia modificó el estado atlético de todos. Muchos intentaron correr dentro de sus casas, realizar cualquier tipo de actividad física e incluso –algunos afortunados- pudieron entrenar en trotadora pero NO ES LO MISMO.

Sin pausa pero sin prisa, a la hora de desempolvar las zapatillas de correr y respetar los protocolos que cada gobierno anuncia, toca tomar con calma los primeros pasos. Puede parecer frustrante y que se arranca de cero, pero dependiendo de los hecho durante el confinamiento (no es lo mismo activar varias veces a la semana que pasársela tumbado en el sofá), a medida que avancen las sesiones de running el cuerpo con algo de constancia, prudencia y empeño recuperará la memoria.

1. ACEITAR LA MÁQUINA: Si el calentamiento y el estiramiento son siempre importantes, tras un largo rato en el “dique seco” toca prestarle mayor atención. Para evitar molestias y lesiones y que la vuelta al entrenamiento sea saludable es ideal antes de correr dedicar al menos 15 minutos movilidad articular y calentamiento (antes de salir de casa) y realizar una rutina de estiramientos al regreso.

2. EMPEZAR POR DISTANCIAS CORTAS: Evitar el primer día correr los mismos kilómetros hechos en el último entrenamiento. Cada uno conoce su cuerpo como nadie. Incluso, si es necesario, no es mala idea intercalar minutos de caminata. Lo esencial es evitar la frustración y tirar la toalla.

3. RESPETAR LOS DÍAS DE DESCANSO: Es tiempo de apelar a la prudencia. No por salir más veces se recuperará la forma física y los fondos más rápido. Agregar unos días off extras a la rutina anterior es una buena alternativa ya que el descanso activo (estiramientos, rutina de CORE, fortalecimiento en casa) es una excelente alternativa para los runners que no están acostumbrados a parar.

4. TRABAJAR LA FUERZA: Entrenar los músculos es tan importante como los kilómetros que sumes las primeras semanas. Un cuerpo bien trabajado es el sostén para evitar las lesiones típicas del running,

5. OBJETIVOS REALISTAS: Es momento de dejar el crono de lado. Tanto para los elites como para los aficionados, este será un año de transición. Las carreras están, en su mayoría, postergadas o suspendidas y no hay forma de recuperar el tiempo perdido. Bajar, de a poco, los kilos extras, o dominar un circuito o sendero cercano son pequeñas “zanahorias” para mantener la motivación cuando los objetivos se ven tan lejanos.

