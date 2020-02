El 2019 fue año de récords. Brigid Kosgei logró lo que era impensado: desbancar a Paula Radcliffe, la reina del maratón por más de 12 años, y lograr un nuevo récord mundial en los 42 kilómetros. Eliud Kipchoge, por su parte, cumplió su objetivo de bajar las dos horas en la distancia, aunque la marca no haya sido avalada como récord. También hubo nuevas marcas en 21k y ya entrado el 2020, en 10k. Un año más que veloz.

Strava, una de las aplicaciones líderes para correr, armó su análisis del pasado año, sumando información obtenida de cuatro de las famosas Marathon Majors (Tokio, Boston, Londres y Berlín, no figuran New York ni Chicago, que fueron en octubre y noviembre) y sacó sus propias conclusiones. Las zapatillas más veloces del año no son otras que las tan famosas Nike Next% , seguidas muy de cerca por las Nike Zoom Vaporfly.

Se debe tener en cuenta que, para realizar este análisis, Strava no tuvo en cuenta aquel calzado que fue utilizado por menos de 100 corredores.

Strava, además, aseguró -según sus propias estadísticas- que los corredores que utilizaron las Nike Next% en las cuatro carreras mencionadas, fueron un 8.7% más veloces que quienes usaron las zapatillas de la competencia: las Adidas Boston, el modelo más famoso de las tres tiras.

Lee También