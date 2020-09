¿Del trail a la calle? Kilian Jornet corrió y ganó su primera carrera en 2020

El mejor corredor de montaña de todos los tiempos volvió a ponerse un dorsal. Kilian Jornet, a diferencia de lo que suele hacer todas las temporadas, eligió el ‘Moonvalley Run Festival’ cerca de su casa para competir por primera vez en lo que va del año.

Tan de local corrió el catalán que el cierre del evento se dio en la pista donde suele entrenar cada vez que decide hacer entrenamientos de velocidad.

Este festival del trail running nórdico de 55 kilómetros une a través de fiordos, montañas y bosques, 17 lagos que proveen de agua a Mandalen, un rico valle de Noruega. Con el número 30 en el pecho, Jornet recorrió una vez más los senderos que suele transitar a diario pero con la obligatoriedad de llevar su GPS y Smartphone –a pesar de conocer cada roca y espacio verde como la palma de su mano- para orientarse.

Más allá de llevarse la victoria –algo anecdótico para los palmares de Kilian-, este evento le sirvió al atleta Salomon para recuperar sensaciones luego del parate por una lesión y darse el gusto de competir delante de su familia.

¿KILIAN A LA CALLE?

“Pensaba (y sigo pensando) que correr para mí es una forma de moverme entre montañas, un medio de transporte divertido y simple para los objetivos reales que son las actividades de montaña. Pero caí en eso de “nunca digas nunca” y aquí estoy no solo corriendo en llano, sino haciéndolo dando vueltas sin que me lleve a ninguna parte. No diría que es divertido, pero el reto de intentar mejorar en algo en lo que no soy bueno es una sensación reconfortante”, posteó Kilian hace un tiempo sobre la posibilidad de bajar de los cerros y encarar un desafío en el asfalto.

Con el circuito mundial de trail y carreras de montaña congelado a raíz de la pandemia y la imposibilidad de viajar libremente alrededor del globo terráqueo, ahora resta esperar ver si la decisión de Jornet de competir en un maratón de calle se puede dar en 2020 o habrá que esperar un poco más.

