David Villa: de romper redes al running

No es el primero ni será el último ex jugador que se anima al asfalto y se prueba el dorsal de runner, pero siempre es noticia cuando se sacan los botines y se largan a correr. Esta vez fue David Villa, el máximo goleador de la selección española el que se animó nada menos que en la San Silvestre Vallecana, el pasado 31 de diciembre.

El Guaje fue uno de los invitados especiales a esta particular edición de la carrera, que tuvo 35.000 participantes de manera virtual y tan sólo 250 estuvieron presentes en el circuito, en su mayoría corredores de elite.

El delantero, que se retiró el 1° de enero de 2020 cuando jugaba en el Vissel Kobe japonés, se puso bajo las órdenes de Fernando Marquina, quien entrenó a su compatriota Raúl para los maratones de Nueva York y Madrid.

Con el dorsal 256, Villa finalizó en el puesto 253 de la general y en el 31 de su categoría, la de mayores de 35 años (ya que tiene 39). ¿En cuánto completó el circuito de 10k en el frío madrileño? Lo hizo en 38 minutos y 9 segundos, a un ritmo de 3'43 el kilómetro.

El asturiano es el máximo goleador histórico de la selección española con 59 tantos y también el mejor artillero en los Mundiales, con 9. "He acabado sufriendo, porque esto no es lo mío. Llevo poco tiempo corriendo pero es un placer estar con los fenómenos del atletismo. El año que viene seguro que vuelvo, me gusta hacer deporte y ojalá el pueda hacerlo ya al lado de 40.000 personas dejando atrás este año tan duro", dijo en la llegada, según el diario AS.

Lee También