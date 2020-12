Ocampo no baja los brazos

"No hay que dejar pasar la vida sin al menos intentar cumplir los sueños. Una maratón más que se va, mi tercera. Sensaciones encontradas, por un lado mejorando ampliamente la anterior marca, pero ¿es suficiente? No, la vara está puesta muy arriba, obvio que duele no lograr lo que uno anhela con fervor, pero es válido intentar, no quedarse con un sin fin de preguntas internas sobre lo que hubiese pasado si no lo intento". Así contó Daiana Ocampo lo que ocurrió el domingo 13 de diciembre en Viena, cuando por fin -luego de que se le negase la chance de correr en Polonia hace una semana- pudo largar en busca del sueño olímpico.

No pudo ser: finalizó en la segunda posición, con un tiempazo de 2h31m33, bajando nuevamente su mejor marca personal y obteniendo el tercer mejor tiempo histórico para una corredora argentina. Y lo hizo en un circuito particular, que contaba con seis vueltas, con pocos atletas, sin liebres y con mucho frío. Vale y mucho.

Daiana, de 29 años y oriunda de Pilar, había logrado en el 2019 el título argentino y sudamericano de Maratón en Buenos Aires, con un tiempo de 2h 34m 12s. Luego de la pandemia y de estar varios meses parada por la pandemia, volvió a la competencia en el Mundial de Medio Maratón de Gdynia, en Polonia, mejorando también su registro.

En sus planes estaba correr en Olesno, Polonia, el domingo 6 pero por restricciones referentes al Covid, horas antes de la largada no le permitieron correr. Tras una rápida gesitón, le permitieron estar en Viena, la local Eva Wutti fue la ganadora, con 2h 30m 43s.

"La felicidad no es completa pero al fin y al cabo es felicidad, un 2:31:33. Hora de volver a casa y reciclarnos", escribió Daiana en su cuenta de Instagram. Será momento de planificar el 2021 y seguir soñando con la mínima de Tokio, que es de 2h29m30.

