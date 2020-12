Los 21k tienen nuevo rey

La ciudad de Valencia tuvo el privilegio de recibir el mejor medio maratón de la historia.

No solo el keniata Kibiwott Kandie quebró el récord mundial de la distancia con 57:32, sino que además el TOP 4 corrió por debajo del WR anterior (los 58:01 de Geoffrey Kamworor en Copenhague del año pasado).

"Me preparé a pleno las últimas siete semanas para esta carrera. Estaba muy motivado y puse muchas energías en entrenar para este 21K. Sabía que tenía que correr más rápido que nunca y eso significaba batir el récord del mundo”, declaró Kandie. “En el kilómetro 19 me di cuenta de que íbamos a batir el récord del mundo así que sólo me concentré en la victoria", agregó el keniata tras cruzar la meta.

El campeón del mundo reinante de medio maratón Jacob Kiplimo (57:37) entró en segunda posición y el tercer escalón del podio quedó en manos del debutante Rhonex Kipruto (57:49), recordman del mundo de 10K en ruta.

Entre las damas, la etíope Genzebe Dibaba cruzó la meta en 1:05:16 en primera posición, seguida por la keniata Sheila Chepkirui (1:05:39) y Senbere Teferi (1.05:51).

"Fui la ganadora pero no esperaba. Iba con un poco de temor porque era mi primera prueba en medio maratón", declaró Dibaba, la atleta de 29 años que ha batido siete WR en diferentes distancias en pista y durante 2021 se concentrará en los 1500 y 5 mil metros para buscar medalla en los Juegos Olímpicos.

