"Sentí dos pinchazos en mi pecho"

Kilian Jornet siempre busca correr un poco más los límites del cuerpo y la mente. Esta vez no se trataba de la cima de una montaña sino de un récord en el llano: las 24 horas en pista. La búsqueda era alcanzar lo logrado por Yiannis Kouros, de 1997, con un total de 303,502 kilómetros recorridos en un día completo.

Sin embargo, pasadas las 10 horas y 337 vueltas a la pista congelada de Mandalen, en Noruega, sintió la necesidad de detenerse. Primero por mareos, luego por recomendación médica dio por finalizada la gesta. Una ambulancia lo llevó al hospital para pasar la noche y realizarle estudios. Y, recuperado, contó en redes sociales lo sucedido.

"No salió como pensaba. Esperaba entrar en esa zona de dolor para empujar mi cuerpo más allá, pero rompí de otra manera. La carrera empezó bien, fue todo normal, con sus pequeños altibajos, algunos dolores pequeños pero normales, pero todo como estaba planeado hasta poco después de las 10 horas. De repente sentí dos pinchazos agudos consecutivos en mi pecho. Me mareé mucho y busqué atención médica, gracias al médico que estaba en la carrera (perdón, olvido tu nombre) por tu ayuda. La ambulancia me llevó al hospital donde me hicieron pruebas y en observación esta noche. ¡Todo parece estar bien ahora! Los médicos no creen que sea algo grave, pero será bueno hacer más pruebas", contó.

Pese a que su desafío quedó trunco, no se da por vencido: "Ahora me tomaré un descanso, intentaré descansar un poco. Las carreras son impredecibles, a veces incluso con mucha preparación pasan cosas, pero las carreras y las montañas seguirán ahí. Y las 24h siguen en la lista". Logró completar un total de 134 kilómetros. Completó los 42k en 3 horas y dos minutos; y los 100k en 7 horas y 23 minutos, a un ritmo de 4'35".

Lee También