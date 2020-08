La importancia de la motivación deportiva

Sin importar la capacidad física de cada individuo, la motivación deportiva es un aspecto fundamental en cualquier persona que hace ejercicio y marca la diferencia entre un “campeón” y un atleta del montón.

Lo importante, para mantenerla a lo largo del tiempo, es marcar un objetivo. Identificar una meta realista -tangible y medible- hace que tanto el deportista aficionado como el de elite tengan un norte y avancen a paso firme.

Llevar una vida saludable, plantear un reto personal (buscar marca en carrera o lograr una distancia nunca antes alcanzada), apoyar una causa solidaria, buscar una excusa de viaje de aventura al cual hay que llegar en buenas condiciones físicas e incluso dar un buen ejemplo a las personas que te rodean son motivos suficientes para ponerse en marcha.

La constancia es la clave para lograrlo pero hay momentos críticos, en el día a día, que necesitan de la motivación inmediata para no claudicar. Una noche de poco descanso, un día de lluvia, una jornada de intenso trabajo, una mala noticia a nivel personal. Todos esos, entre muchos más, son factores que pueden disuadir a cualquiera de realizar el entrenamiento previsto.

Para que eso no ocurra toca juntar inspiración de donde surja: un posteo en redes sociales, el llamado de un amigo o un cartel estratégicamente pegado en la heladera pueden ser el disparador necesario para no abandonar (OJO: no por eso nunca se deja de tomar un descanso cuando es conveniente, pero la idea es lograr que esa X en la rutina sea una excepción y no se convierta en regla constante).

Analizar los progresos y comprobar si se han cumplido los objetivos es fundamental a lo largo (y al final) del camino. Llevar un diario o acumular data en una APP sirve para medir los progresos y, de ser necesario, reajustar el trabajo.

