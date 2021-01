Las zapatillas de Kipchoge ya están en Argentina

Las Alphafly Next% dejaron su huella en la historia del running en octubre de 2019 cuando Eliud Kipchoge quebró la barrera de las dos horas en el maratón de Viena, utilizando un prototipo de este calzado.

El nuevo modelo de Nike ya está disponible en la Argentina así como en el resto de Lationoamérica para que todos los corredores puedan descubrir las particularidades de este calzado innovador.

Nike presentó la colección completa enfocada en la velocidad con siluetas nuevas y diseños únicos creados con la más alta tecnología: Vaporfly Next%, Tempo Next%, y Pegasus 37. A excepción de las Pegasus 37, el resto de los modelos de la nueva familia de siluetas cuentan con el novedoso sistema Nike Next%, creado para darle a los atletas un beneficio cuantificable y que tiene como eje las carreras de larga distancia. El programa combina lo mejor de la ciencia deportiva, ingeniera, y atletas para abordar el diseño del calzado desde una mirada única con la tecnología mas innovadora del mercado, según explican desde la marca.

Con el fin de desafiar el potencial humano , el gigante de Oregon siguió mejorando lo que fue un salto de innovación en el famoso #Breaking2, y ahora presenta avances revolucionarios en el diseño de calzado.

¿Qué hace tan especial a las Nike Alphafly Next%?

Este nuevo modelo combina la tecnología de amortiguación Nike ZoomX con dos cápsulas Nike Zoom Air en el antepié, que brindan aún más retorno de energía.

A diferencia de las Vaporfly Next%, lanzadas en 2019, las Alphafly Next% poseenmás espuma ZoomX, lo que entrega una mayor protección contra impactos.

Para reducir su peso, se desarrolló una nueva capellada Flyknit (llamada AtomKnit) más liviana, entregando un ajuste ligero y un mayor contorneado, con una mínima absorción de agua y mayor transpirabilidad.

La nueva colecciónse podráconseguir en el Nike Buenos Aires de Alto Palermo ytodos losNike Stores, Dexter y otras cadenas multimarca desde el jueves 21 de enero.

