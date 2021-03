Corrió con un dorsal prestado y batió un récord

Ocurrió el fin de semana en Alemania, en la Maratón de Dresde. Luego de que el dorsal 450 cruzara la meta tanto la organización de la carrera como la World Athletics anunciaron que en Honduras había un nuevo dueño del récord de maratón: el español nacionalizado hondureño Iván Zarco había corrido los 42 kilómetros en 2 horas 17 minutos y 46 segundos. Hasta la federación hondureña lo felicitó. Y con ese resultado además se le abría una puerta para llegar a los Juegos Olímpicos.

Sin embargo, una vez que se chequearon documentos audiovisuales y las clasificaciones, se pudo comprobar que en realidad quien logró correr en ese tiempo non fue Zarco, como figuraba en el dorsal, sino el atleta español Camilo Santiago, según denunció el medio especializado SoyCorredor.es.

¿Qué ocurrió entonces? ¿Hubo trampa? Quién dio las explicaciones del caso fue quien realmente corrió la carrera: Camilo Santiago, quien tiene como mejor tiempo una marca bastante más baja que la realizada el fin de semana (2h09m55).

"Ante el revuelo causado este fin de semana por mi participación en Dresde, quiero en primer lugar pedir disculpas por los errores cometidos, pero en ningún momento obré con mala intención", dijo a través de las redes sociales, según la agencia EFE.

"El problema sucedió cuando, después de entrar en calor, mi bolsa con la ropa de competir con dorsal y más material, desaparecieron del parque donde la dejamos. En ese momento, Iván -quien no corrió por lesión- me dice de hablar con la organización para que use su dorsal", agregó.

En el Maratón de Dresde Camilo Santiago ha corrido con el dorsal de Iván Zarco, al cual le han asignado el nuevo récord nacional de Honduras en la distancia: 2:17:46. Así lo indica World Athletics y la clasificación oficial del evento#CORREDOR\ https://t.co/bxczaxKI6c — CORREDOR\ (@soycorredor_es) March 22, 2021

"Quizá mi error fue acabar la maratón, debí parar antes, quizá mi error fue correr con otro dorsal, quizá mi error fue pecar de ingenuo. Pero los que me conocen saben que no hay mala intención en todo esto. Y simplemente la ilusión de poder competir, no pensé en las consecuencias. Simplemente me puse su ropa y dorsal pues mi bolsa desapareció a 30' de la salida. En cualquier caso ofrezco disculpas por las molestias que he ocasionado, y aprendo una nueva lección", cerró.

Ante las dudas, la organización decidió eliminar por completo los registros oficiales del tiempo logrado por Santiago bajo el nombre de Zarco, así como los videos oficiales de su llegada cruzando el arco en el séptimo lugar de la competencia.

