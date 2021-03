Murió Dick Hoyt: 72 maratones llevando a su hijo en silla de ruedas

"Papá, cuando corro, siento que no soy una persona discapacitada". Rick Hoyt nació con parálisis cerebral, tetrapléjico y sin capacidad para hablar hace 59 años en Massachusetts, Estados Unidos. Completó la maratón de Boston 32 veces, entre 1980 y 2014. Quién llevó esa silla con orgullo de la primera a la última fue su padre, Dick, quien encontró en el running -antes de eso no era corredor- la manera de darle a su hijo una vida mejor.

A los 80 años y luego de atravesar algunas complicaciones de salud, Dick Hoyt falleció este 17 de marzo. El y su hijo inspiraron a miles de personas con discapacidad y a sus familias alrededor de todo el mundo.

Pese a su muerte, Dick siempre estará presente en Hopkinton, Massachusetts: desde 2013, una estatua de bronce los recordará por siempre, junto con la leyenda Yes, you can (sí, tú puedes) grabado en una placa.

“Cuando mi padre y yo corremos, se forma entre nosotros un vínculo único y siento entonces que no hay nada que mi padre y yo no podamos hacer”, decía su hijo -hoy de 59 años-, quien se comunicaba a través de una computadora.

También dejaron un libro donde se cuenta la historia, además de incontables entrevistas: Devoción: la historia del amor de un padre por su hijo. Comenzaron corriendo apenas 5 millas y fue tal el disfrute de Rick que su padre decidió convertirse en corredor y luego triatleta: lograron realizar seis Ironman.

En 1989 crearon la Fundación Hoyt para ayudar a jóvenes con discapacidades en todas las etapas de la vida, incluyendo el deporte.

Su mejor tiempo en Boston, si es que eso importa, fue de 2h48m51, cuando Dick tenía 45 años, en 1986. Fuera de la mítica carrera, lograron correr en 2h40m47 en la Maratón del Cuerpo de Marines, en 1992. Su última vez en Boylston Street fue en 2014, ya con 72 años y una marca anecdótica de 7h37m33. Al año siguiente fue un amigo de la familia el encargado de llevar a Rick, quien en 2019 no pudo estar por una neumonía.

