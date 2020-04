Pasaporte biológico: Daniel Wanjiru suspendido por dopaje

“Siento que he quedado como un pecador, pero no lo soy. Soy inocente”. Con esas palabras se defendió Daniel Kinyua Wanjiru tras ser acusado del uso de sustancias o de un método prohibido por la Unidad de Integridad del Atletismo.

El keniata, que sorprendió al mundo cuando en Londres 2017 tuvo una marcha más que Bekele y se llevó la victoria en el tercer Major de aquella temporada, ha sido suspendido provisionalmente hasta que una una comisión determine si ha violado el código mundial antidopaje.

"Estoy limpio en los deportes que hago. El hallazgo de sustancias ilegales en mi pasaporte biológico me confunde y me frustra. Los especialistas me han informado cómo puede suceder esto y me he dado cuenta de que puede haber miles de razones por las cuales el análisis de hemoglobina está alterado", esgrimió el maratonista de 27 años.

“Es muy doloroso lo que me está pasando. Siempre he creído que los atletas que son suspendidos por violar las normas de antidopaje fueron culpables de lo que hicieron", agregó Wanjiru.

En su defensa, el keniata siempre ha sido un defensor del deporte limpio. "Me di cuenta que ser acusado de culpa es simplemente fácil y ahora es difícil demostrar que no soy culpable. Los resultados del pasado los conseguí a base de trabajar duro. Nunca he usado el dopaje. Actualmente estamos investigando el caso. Sabiendo que nunca he usado nada, tengo fe en que todo irá bien", sentenció el atleta que defenderá con capa y espada su inocencia ante un tribunal.

El dopaje parece ser una epidemia dentro de Kenia. Cerca de 60 atletas de esa nacionalidad han sido sancionados en el último lustro. Tan grande es el problema en la nación africana que, cansados de la falta de cumplimiento en los códigos del “juego limpio”, se comenzaron a plantear imponer sanciones penales –cárcel incluida-, para los culpables de sacar ventaja mediante el dopaje.

Lee También