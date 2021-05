¿Puedo meter las zapatillas en el lavarropas?

A medida que se suman trotes y carreras las zapatillas, indefectiblemente, se ensucian. El sudor, los charcos, el barro y la tierra suelta dejan recuerdos en ellas con el paso del tiempo.

ATENCIÓN: No es necesario lavar el calzado deportivo todas las semanas pero no hacerlo no solo afecta su apariencia sino también puede afectar su funcionamiento y durabilidad.

Ponerlas en el lavarropas parece una solución mágica pero esa comodidad puede dañar el calzado deportivo al punto de destruirlo e inutilizarlo ya que la configuración estándar de la lavadora es demasiado violenta para la mayoría de los materiales y puede debilitar la tela y los adhesivos. Además, la presión del agua caliente y los productos químicos del detergente pueden derretir el pegamento que mantiene unida la zapatilla, haciendo que se desintegre lentamente.

El lavado a mano, por más que requiere más tiempo y esfuerzo, es la forma más segura de limpiar las zapatillas de running sin dañarlas.

Primero hay que quitar las plantillas y los cordones para permitir una limpieza más profunda.

El jabón neutro blanco o los productos diseñados para tal fin son la mejor opción para eliminar el mal olor y evitar la formación de hongos y bacterias.

Si las manchas son muy rebeldes, al uso del paño sin pelusas se le puede sumar un cepillo de cerdas blandas (como el que se utiliza para las uñas) para quitar el barro.

A la hora de secarlas al aire libre y el sol son la mejor opción. Este proceso lleva su tiempo pero si las plantillas y los cordones están por separado se acelera notoriamente el proceso.

Las zapatillas son sensibles al calor fuerte y por tal motivo, hay que evitar los dispositivos de secado artificial como radiadores, secadores de pelo o secadoras de ropa/telas (las altas temperaturas pueden derretir el pegamento y poner en peligro la calidad).

